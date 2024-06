La decisión de Boca con las fotos que se viralizaron de Rojo jugando un partido amateur y en un boliche

Marcos Rojo volvió al centro de la escena por las críticas que recibió durante el fin de semana por algunos hinchas de Boca, que ya tenían malestar con el futbolista tras ser expulsado ante Platense en la derrota como visitante.

El futbolista se había disculpado públicamente por ese episodio, pero en la misma declaración defendió con firmeza su profesionalismo y hasta criticó a quienes lo ponían en duda. "No estoy de joda. Da bronca que digan eso. La mayoría no me conoce. Si no fuera profesional, no hubiera hecho la carrera que hice", sostuvo en su momento.

La historia de Rojo jugando un intercountry.

Sin embargo, durante el fin de semana aparecieron dos fotos que no pasaron para nada inadvertidas en los hinchas de Boca. Primero se lo vio el sábado por la tarde disputando un partido amateur en un torneo intercountry, luego del entrenamiento matutino de ese día en el predio de Ezeiza.

Luego, el futbolista fue retratado por una fanática que le pidió una foto en un club nocturno, una salida que se da después de la celebración del cumpleaños de Darío Benedetto, antes del viaje a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba.

Rojo, la salida nocturna y foto con una fanática.

En este contexto y con las fotos ya viralizadas, este lunes Boca y el propio Marcos Rojo retoman las prácticas, con la certeza de que no habrá ningún tipo de sanción al respecto. Según comentó el periodista Augusto César en ESPN F12, en el club consideran que estas decisiones forman parte del tiempo libre del jugador.

Se espera, en todo caso, que durante la práctica haya una charla entre el entrenador Diego Martínez y el futbolista para plantear, en caso de que sea necesario, pautas para su cuidado físico en relación al partido que disputó el sábado. Sabiendo que la seguidillas de lesiones que sufrió le impidieron jugar varios partidos.