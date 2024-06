El llamativo motivo por el que el Ogro Fabbiani sueña con ser DT de River: "Tengo lo más importante, el..."

Deportivo Riestra recibirá el próximo jueves a River y Cristian Fabbiani habló de todo en la previa de un duelo muy especial para él por su fanatismo por el club de Núñez. En diálogo con ESPN F90, el Ogro confesó que sueña con dirigir al millonario y explicó que se siente preparado por un llamativo motivo.

"Me encanta el River de Demichelis. Tiene todo lo que le gustaría tener a un entrenador, Habló con él (Demichelis). Tengo la suerte de que me contesta y la verdad es que quiero que le vaya re contra bien", dijo y agregó: "Por supuesto que es un sueño dirigir a River. Me siento preparado y creo que tengo lo más importante, que es el vestuario; de hecho, creo que es lo más importante”.

Acto seguido analizó cómo puede darse el choque y cómo puede hacerle daño a su rival. "Que no vayan. Que no se presenten", dijo entre risas y después explicó: "Son muy completos, no los encontrás nunca, están siempre bien perfilados. Se le puede ganar a River, lo respetamos como rival, pero nosotros vamos a ir a hacer nuestro juego".

"Mi equipo está tranquilo, trabaja, hace un sacrificio anormal, pero está comprometido, saben lo que costó esto. Después está el tema de la jerarquía, pero bueno, este equipo tiene sacrificio. Yo soy hincha de River, pero ahora les quiero ganar porque cuando sos técnico desaparece el hincha y aparece mi futuro", cerró.