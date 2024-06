Mazazo para Boca: una baja muy importante a horas de visitar a Platense

El plantel de Boca Juniors no para de sumar lesiones. Diego Martínez conoció este sábado una nueva baja más que importante para visitar a Platense este domingo desde las 14:30 horas. El ex director técnico de Huracán tenía todo listo para ir al Estadio Ciudad de Vicente López, pero ahora deberá pensar en una nueva modificación en el once titular.

La nueva mala noticia para el mundo Boca es la ausencia de Edinson Cavani, quien ya fue desafectado de la lista de concentrados debido a que no pudo entrenarse a la par de sus compañeros. Justo días antes de anunciar su retiro con la Selección de Uruguay, el delantero del Xeneize no estará para la cuarta fecha de la Liga Profesional.

Cavani se lamenta en el partido correspondiente por Copa Sudamericana. (Foto: archivo)

El Matador realizó algunos trabajos de kinesiología durante el entrenamiento del viernes en el gimnasio, ya que venía acumulando molestias en su pierna derecha en los últimos encuentros. Hasta ese momento, la presencia de Edinson Cavani estaba más que confirmada, pero en el ensayo de fútbol de este sábado por la mañana no pudo moverse con normalidad y se perderá el partido ante el Calamar.

De esta manera, Diego Martínez analiza colocar a Lucas Janson en la delantera en lugar del uruguayo. El ex Vélez será quien acompañe en la ofensiva a Miguel Merentiel. Todavía el Xeneize no emitió un comunicado oficial anunciando el parte médico, pero se espera que en las próximas horas indique qué es realmente lo que padece Cavani.

Con respecto a los 11 que estarán en Vicente López para la cuarta jornada de la Liga Profesional, Martínez pararía estos nombres: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón; Lucas Janson y Miguel Merentiel.