La sentencia de Alcaraz sobre quién cree que es el candidato a ganar Roland Garros: "Sigo pensando que..."

Carlos Alcaraz sigue avanzando en la tierra batida de Roland Garros y se constituye como uno de los candidatos. Este viernes dio un paso muy importante al vencer a Sebastian Korda y a la espera de su duelo ante ante Félix Auger-Aliassime, brindó una conferencia de prensa en la que habló de sus expectativas.

"Estoy muy feliz de la manera en que he jugado. No he tenido altibajos de concentración y ha habido un momento a partir del cual me olvidé por completo de las molestias en el brazo y empecé a golpear con la derecha totalmente normal. Metí mucha intensidad a mi tenis hoy y durante el tiebreak, golpeé dos drives que me hicieron darme cuenta de cuánto echaba de menos esta sensación. Además, mi antebrazo sigue mejorando", explicó, absolutamente confiado.

So happy to be in the last sixteen! uD83DuDCAAuD83CuDFFBuD83EuDD29 Great match tonight and great opponent @SebiKorda! uD83EuDD1DuD83CuDFFB Vamos! uD83DuDCA5 @rolandgarros



uD83DuDCF8 Getty pic.twitter.com/IEnFAFSG4A — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 31, 2024

Luego, sobre la mejoría en su juego agregó: "Hemos estado trabajando para que mi movimiento sea más fluido; cambié la manera de tirarme la bola y busco golpearla más arriba. Son pequeños ajustes que creo que me pueden ser muy útil. No es nada drástico, pero sí es un cambio en la mecánica que me puede ayudar a sacar mejor".

Finalmente, Alcaraz dio sus candidatos a ganar Roland Garros "Sigo pensando que hay una amplia nómina de jugadores que pueden salir campeones aquí. Es cierto que Sinner, Djokovic y yo vamos adquiriendo ritmo y ganando confianza a medida que pasan las rondas, creo que es como si nos hiciéramos más peligrosos para el resto". Sin embargo, todo puede pasar, hay una gran igualdad y el nivel de los partidos que se avecinan ahora, a partir de octavos de final, va a ser muy alto y exigente para todos".