La picante queja del DT de Palmeiras para San Lorenzo tras el 0-0: “Es un equipo que solo vino a…”

San Lorenzo se quedó con el boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores al finalizar segundo detrás de Palmeiras. El empate sin goles le permitió superar en puntos a Independiente del Valle. Si el Ciclón caía en el Allianz Parque, los de Leandro Romagnoli iban directos a la Copa Sudamericana como terceros. Por eso hay que destacar la importancia del 0-0 que sacó contra el Verdao en una cancha muy complicada.

El que no estuvo de acuerdo con la forma de jugar que mostró San Lorenzo fue el entrenador del conjunto brasileño, el portugués Abel Ferreira: "Fue un partido difícil contra un equipo que solo vino a no sufrir goles y lo consiguió. En el segundo tiempo solo se jugaron 20 minutos. Me hubiese gustado que se juegue más para perforar una línea defensiva tan baja".

La foto que publicó San Lorenzo en sus redes sociales tras la clasificación. (Foto: prensa San Lorenzo)

En esta misma linea, el entrenador dos veces campeón de la Libertadores atacó al Ciclón por haber presentado una muralla que el propio Palmeiras no supo romper: "Pienso que no jugamos mal. Tuvimos por delante una muralla que defendió su arco y no conseguimos perforarla. Intentamos y empujamos al rival, tuvimos casi 80% de posesión de pelota. No me acuerdo de alguna oportunidad de gol de ellos".

"En los últimos años los rivales respetan mucho a Palmeiras. Pienso que San Lorenzo vino con una idea clara y la consiguió. Merecíamos tener más tiempo con la pelota, no es la primera vez que pasa”, concluyó Abel Ferreira en la conferencia de prensa post partido.

Con esta clasificación a los octavos de final, San Lorenzo toma un respiro en lo económico y podrá saldar parte de algunas inhibiciones que todavía no canceló. A diferencia del objetivo cumplido en el certamen internacional, en la Liga Profesional los de Romagnoli arrastran una derrota y un empate, además tienen todavía pendiente la resolución del 1-1 suspendido ante Godoy Cruz en la tercera fecha.