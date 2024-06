La fuerte advertencia de Carvajal tras ganar su sexta Champions con el Real Madrid: "¿Por qué no la..."

Real Madrid volvió a dar un nuevo paso gigante en su rica historia, al vencer por 2 a 0 al Borussia Dortmund en la final de la Champions League en Wembley, ganando así su torneo número 15 en esta competencia.

Por otro lado, cerró una década por demás exitosa desde el 2014 hasta esta temporada, porque de las 10 competencias ganó seis, dándole la posibilidad a algunos jugadores referentes del actual plantel a sumar muchos títulos en su cuenta personal.

Toni Kroos ganó 5 y sumó la sexta con una que había ganado con Bayern Munich. Modric, Nacho y Dani Carvajal son los otros que ganaron su sexta Champions. Todos ellos se suman a Paco Gento, español también del Real Madrid, como los máximos ganadores de la competencia.

Dani Carvajal gritó campeón. (Foto: EFE)

El lateral derecho Carvajal, de hecho, fue una figura clave en la conquista porque con su cabezazo en el segundo tiempo logró abrir el marcador y encaminar el triunfo. Tras recibir el premio MVP del partido, habló de su sexto título y hasta se animó a redoblar la apuesta.

"No me ha tocado perder ninguna final y espero que siga la racha. Es algo maravilloso. Fantástico haber ganado la sexta y con gol. Ni en mis mejores sueños. ¿Por qué no la séptima? Queremos más, nos reseteamos a principio de temporada y queremos más. Ahora a celebrarlo", afirmó.

También narró cómo fue su gol: "He ido a rematar con determinación. Era un partido muy difícil y he podido abrir la lata".