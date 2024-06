La confesión del arquero de Francia sobre los penales de la final ante Argentina

La Selección de Argentina fue campeona del mundo en Qatar 2022 tras imponerse por 4-2 en la definición por penales. Emiliano Martínez fue fundamental para contener el remate de Kingsley Coman e intimidó a Aurélien Tchouaméni para que mandara su penal al lado del palo. Para recordar esta tanda, el arquero de la Selección de Francia, Hugo Lloris, volvió a hablar sobre cómo vivió este momento de la final.

"Para la tanda de penales, me había ubicado en el córner de los argentinos, bajo abucheos, después de aislarme un momento para respirar, porque estaba cansado. Estaba muy concentrado, había estudiado el juego de mis oponentes, pero sabía que, a este nivel, se necesitaba suerte, y no solo experiencia, trabajo o intuición. Reviví durante mucho tiempo los balones que me rozaron las manos antes de terminar en las redes. Incluso toqué uno de ellos (el de Leandro Paredes)", confesó Lloris en una entrevista con el medio francés Le Parisien.

Lloris junto al Dibu Martínez antes de la tanda de penales. (Foto: archivo)

"Rozamos la victoria. Y tal vez, también, porque sabía que sería la última. No iba a comenzar otro ciclo hasta 2026", aseguró el ex arquero del Tottenham, quien ya sabía que era su último partido con la Selección de Francia y que podría haberse retirado con un bicampeonato mundial.

Luego de varios meses de esta final, Lloris reconoció que le afectó el hecho de no haber frenado ninguno de los cuatro penales que le patearon los argentinos: "En ese último partido de la Copa del Mundo, no había parado ninguno, y esas imágenes me persiguieron durante varios meses".

Ahora lejos del seleccionado francés, Lloris se desempeña actualmente en Los Ángeles FC a sus 37 años, en la Major League Soccer que disputa también el campeón del mundo Lionel Messi.