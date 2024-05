Joselu: el héroe del Real Madrid que pedía links para verlo jugar por Internet

El Real Madrid lo hizo de nuevo. Fiel a su historia, se metió en su 18º final de UEFA Champions League (de las 17 jugadas ganó 14, bestial). El encuentro de vuelta ante el Bayern Munich, en el Santiago Bernabéu donde el Madrid parece impenetrable, estaba cuesta arriba para los españoles. Un golazo de Alphonso Davies puso en ventaja a los dirigidos por Thomas Tuchel y parecía que las esperanzas de los merengues se esfumaban, pero la noche tuvo un héroe inesperado: Joselu, el chico del Real Madrid Castilla que veía a su equipo por internet y explotó después de los 30 años.

José Luis Mato Sanmartín llegó en el último verano europeo con la difícil tarea de reemplazar ni más ni menos que a Karim Benzema, luego de que el francés emigrara al fútbol de Arabia Saudita y dejara en Madrid un saldo de 354 goles en 648 partidos. Los fanáticos merengues habrán desconfiado, porque llegaba cedido del Espanyol un delantero de 33 años con poca trayectoria en la élite y sin una carrera que “explicara” la razón de su llegada. Pero Carlo Ancelotti, el fútbol y la mística tenían planes impredecibles. En la noche de ayer, dos goles de Joselu en los minutos 87 y 90, respectivamente, torcieron la historia ante el Bayern Munich y sentenciaron un 4-3 global que depositó al Real Madrid en la final de la UEFA Champions League, donde es habitué y en la que se medirá con el Borussia Dortmund. ¿El responsable? Un fanático con una historia digna de ser contada.

Joselu lleva 17 goles en 46 partidos esta temporada. (Foto: transfermarkt)

Una promesa que no había alcanzado las expectativas

Joselu nació en Stuttgart, Alemania, y es hijo de un matrimonio de Galicia. A los 4 años regresó al país de sus padres y comenzó a entablar un vínculo con la pelota de fútbol. Debutó como profesional en el Celta de Vigo, en la Segunda División de España, a los 18 años. El Real Madrid se encantó con sus condiciones y lo compró por un millón y medio de euros, aunque lo cedió a préstamo al club en el que ya jugaba. Tras otra temporada en el Celta sin brillar, tuvo rodaje en el Castilla, el segundo equipo del 14 veces campeón de Champions. En su primera temporada anotó 14 goles y fue el máximo artillero de la Tercera División de España, junto a su compañero Álvaro Morata. Al año siguiente, aportó otros 26 tantos y volvió a ser pichichi, en una campaña gracias a la cual el Real Madrid Castilla consiguió el ascenso a la Segunda.

Con 40 goles, igualó a una leyenda como Emilio Butragueño y a Miguel Bernal como el máximo goleador en la historia del Castilla. Su faceta goleadora lo convertía en una verdadera promesa del fútbol mundial, por lo que José Mourinho lo llamó al primer equipo y lo hizo debutar. El nacido en Alemania ingresó en mayo de 2011 en una goleada ante Almería a falta de cinco minutos y aportó el octavo gol de su equipo. Meses después, volvió a tener otra oportunidad y también anotó. Pero, pese a haber convertido dos goles en dos partidos, el Real Madrid lo vendió por 6 millones de dólares al Hoffenheim de Alemania a mediados de 2012. Desde entonces, la carrera de Joselu vagó entre equipos no protagonistas del plano internacional.

Carlo Ancelotti dirigirá su sexta final de Champions. (Foto: archivo)

En el Hoffenheim anotó 5 goles en 25 partidos y luego fue cedido al Eintracht Frankfurt, donde elevó su nivel: 14 goles en 33 partidos. En Alemania jugó también en el Hannover 96 (10 goles en 32 partidos) y luego incursionó en la Premier League, donde no se lució ni en Stoke City ni en Newcastle. Tampoco lo hizo en Deportivo La Coruña, donde estuvo entre ambos equipos ingleses y marcó 6 tantos. A los 29 años, José Luis Mato Sanmartín no había alcanzado las expectativas que lo habían rodeado desde temprano. Pero la vida estaba cerca de sorprenderlo. En la temporada 2019-20 fichó para el Alavés y empezó a rendir. 11 goles, 11 goles, 14 goles. Así fueron sus tres temporadas en el club en el que se convirtió en el máximo goleador histórico en Primera División, con 36 tantos en 113 encuentros.

Aún mejor jugó en la temporada 2022-23, en el Espanyol de Barcelona, donde hizo 17 goles en un año, aunque no pudo evitar el descenso de su equipo. Al punto que le llegó el llamado para la Selección española, la cual no representaba desde hacía más de diez años, y en la categoría Sub 21. Su debut se dio el 25 de marzo del año pasado, a dos días de cumplir 32 años. Jugó con la Roja 6 partidos y convirtió 4 goles. Pasadas las tres décadas, Joselu empezaba a transitar su auge futbolístico. Y eso lo vio el Real Madrid, que volvió a fijarse en él y lo fichó, por solo 1,5 millones de euros, para ser una alternativa ante la partida de Benzema. Intercaló más suplencias que titularidades, pero casi siempre respondió. Hasta hace 24 horas tenía 15 goles en 45 partidos. Desde ayer, día que jamás en su vida olvidará, Joselu agregó dos más a la estadística. Pero, sobre todo, talló su apellido en la interminable relación amorosa que tienen el Real Madrid y la UEFA Champions League.

Alguien me puede dar un link bueno para ver el madrid? — Joselu Mato (@JoseluMato9) August 23, 2012

El tuit de 2012 y la foto en la final de la Champions

En agosto de 2012, Joselu recién había llegado (o vuelto, mejor dicho, dado que nació allí) a Alemania, al ser traspasado al Hoffenheim luego de solo dos partidos en la Primera del Madrid. Y publicó en Twitter un pedido que ayer, doce años más tarde, inevitablemente se viralizó y refleja la trillada frase: “El fútbol da revancha”. Y es que el delantero español escribió: “Alguien me puede dar un link bueno para ver al madrid??”.