Sin lugar en Boca: el gigante de Europa al que se "ofreció" Frank Fabra y se hizo viral

Frank Fabra perdió su lugar en Boca Juniors luego del recordado episodio con Fluminense en la final de la Copa Libertadores. El lateral era una de las fijas en el Xeneize cuando dirigía Jorge Almirón, pero la agresión al brasileño Nino y la posterior expulsión a instancias del VAR hicieron que deje de ser una de las piezas titular del equipo.

Luego de ese partido en el certamen internacional, Fabra recibió muchas críticas por parte de los hinchas de Boca y no jugó hasta el 2024. En la primera parte de este semestre, fue titular contra Platense y Sarmiento en las primeras jornadas de la Copa de la Liga, pero rápidamente Diego Martínez lo dejó en el banco de suplentes ante los silbidos que recibía en la Bombonera. Además, el excelente nivel de Lautaro Blanco generó que pierda aún más terreno.

El colombiano todavía tiene contrato con Boca hasta finales del 2025, pero está claro que este presente no lo tiene para nada satisfecho. En los últimos días, se viralizó un video de una entrevista que le hicieron en un ping pong de TutoScore al propio Fabra meses atrás, en el que le preguntaron en qué club le gustaría jugar y no dudó: "En muchos, me gustaría el Real Madrid".

El video viral se llenó de críticas de todo tipo: algunos le agradecieron por lo hecho en Boca, le pidieron que se vaya del club y otros aprovecharon su situación actual para reirse de sus altas pretensiones. Fabra llegó al club xeneize en 2016 y es el que más tiempo lleva entre los jugadores del plantel actual. Sin embargo, su futuro parece estar lejos del club de la Ribera teniendo en cuenta el enojo de los hinchas.

El último partido de Fabra fue como volante ante Fortaleza, partido en el que Martínez decidió guardar a la mayoría de los titulares pensando en la pasada semifinal frente a Estudiantes por la Copa de la Liga. En lo que va del 2024, el ex Independiente de Medellín apenas disputó 251 minutos en cancha.