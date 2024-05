La sincera declaración de Joselu tras ser la figura del Real Madrid: "No me considero el..."

El Real Madrid lo perdía en el Santiago Bernabéu y, jugado por jugado, Carlo Ancelotti tiró toda la carne al asador. Cuando el reloj marcaba 80 minutos, Joselu ingresó al campo de juego en lugar de Federico Valverde y, en apenas dos minutos, le dio la victoria al Merengue ante Bayern Múnich.

A los 88 y a los 90, el delantero español de 34 años convirtió el doblete que le permitió al Merengue asegurar su lugar en la final de la UEFA Champions League, que se disputará el sábado 1 de junio en Londres. Tras el pitazo final de Szymon Marciniak, el goleador habló ante los micrófonos.

Para comenzar, pese a ser el protagonista principal del triunfo del Real Madrid, Joselu no se considera el MVP del encuentro: "No me considero el hombre del partido. Toda la plantilla, el cuerpo técnico y los fisios han hecho un trabajo increíble para llegar de esta manera a este momento de la temporada, consiguiendo el título de Liga la semana pasada y consiguiendo un pase a la final ahora. El trabajo es de todos, el MVP es toda la plantilla. Estoy feliz porque esto es algo increíble".

Al ser consultado sobre si había soñado con la situación que le tocó vivir, reveló: "En mi sueño seguro que no". Posteriormente, aprovechó para elogiar al atacante brasilero del Merengue: "Vini ha hecho un partido increíble, es un jugador muy determinante y seguramente nos va a dar otra Champions en este gran club. Es un jugador diferencial. Yo he entrado para intentar ayudar al equipo, estar en el momento y lugar justo. Estoy feliz por todo lo que ha pasado hoy".

Para finalizar, sobre la demora en el chequeo del VAR tras su segundo gol, Joselu sentenció: "Cuando el árbitro pitó fuera de juego estaba rezando, pidiendo a todo lo que hubiese ahí que por favor hubiese sido gol. Era un gol muy importante y al final todo estuvo de nuestro lado. Sobre todo agradecer a la gente por como animaron hoy, es para ellos".