La furiosa frase de De Ligt contra el arbitraje tras caer 2-1 ante el Real Madrid: “Es una vergüenza, la diferencia fue…”

El Real Madrid se quedó con la clasificación a la fiinal de la Champions League. El equipo merengue ganó un partido histórico al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu y jugará en Wembley contra el Borussia Dortmund en el partido definitorio del certamen. Los de Carlo Ancelotti perdían 1-0, pero sobre el final se lo dieron vuelta al equipo bávaro en tan solo tres minutos.

Joselu fue el encargado de marcar los dos tantos del conjunto madridista, mientras que Alphonso Davies había puesto el 1-0 parcial para los alemanes. Sobre la última jugada del partido, estalló la polémica por una decisión arbitral que tuvo el juez de línea en contra del Bayern.

La jugada que marcó la polémica sobre el final entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. (Foto: archivo)

En el último minuto de agregado, el línea señaló offside de Mazraoui y no dejó continuar la jugada que luego terminaría en gol de Matthijs De Ligt. El central neerlandés habló en zona mixta y se quejó de la gran polémica que recorre el mundo. “No quiero decir que el Real Madrid tenga siempre a los árbitros consigo pero eso marcó la diferencia hoy”, le confesó De Ligt a Movistar al término del encuentro.

El gol del neerlandés hubiera significado el 2-2 de los bávaros, pero fue anulado y el polaco Szymon Marciniak señaló el final de los 90 minutos. El otro reclamo que hizo el defensor del Bayern es que no aplicaron la misma regla que en el 2-1 de Joselu. En esta situación, el árbitro y el línea permitieron finalizar la jugada al Real Madrid.

"Si es fuera de juego, pues es fuera de juego. Pero hay normas en el fútbol, y la norma dice que si no es fuera de juego claro, y éste no lo es, tienes que dejar acabar la jugada. Creo que es un error gravísimo", acusó De Ligt sobre el accionar del línea. Además, reveló que el mismo línea le reconoció el error: "Me ha dicho 'lo siento, he cometido un error'".