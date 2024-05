La emoción de Vinicius tras llegar a una nueva final de Champions: "Soy un..."

Una vez más, el Real Madrid demostró ser el equipo más copero del mundo. Cuando todo parecía indicar que el Merengue caería ante Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu, el dueño de casa sacó toda su mística para conseguir una agónica victoria y meterse, de esa manera, en la final de la UEFA Champions League.

Con el doblete de Joselu y la figura indiscutida de Vinicius Jr., el equipo de Carlo Ancelotti aseguró su lugar en Londres, donde el 1 de junio su equipo se verá las caras ante Borussia Dortmund, quien viene de dejar fuera de competencia al París Saint Germain de Kylian Mbappé y compañía.

Vinicius se ilusiona con la 15ª Orejona en la historia del club.

Tras el encuentro el atacante brasilero expresó sus emociones ante las cámaras: "Es un honor ser parte de este equipo, vestir esta camiseta y poder jugar tantas veces en este campo. Esto es el Real Madrid, nunca nos rendimos, siempre creemos en nosotros y que nuestra afición va a venir con nosotros. Ahora vamos por la 15".

"Cuando jugamos en casa sentimos que podemos mucho más. Sentimos que nuestros familiares están cerca y sentimos que la unión de nuestro equipo siempre va a hacer la diferencia. Siempre digo que queremos vencer a todos los equipos. Si tengo que defender para que el equipo gane lo voy a hacer sin problema alguno como lo hacemos los delanteros del equipo todos los partidos", añadió Vinicius.

Para finalizar, a menos de un mes de la final de la Champions League, el brasilero sentenció: "Soy un afortunado de poder jugar todos los partidos con esta camiseta. Es un sueño jugar al fútbol y sobre todo en el Real Madrid. Yo he salido de un sitio de Brasil en el que normalmente la gente no sale de ahí. Yo pude salir, estoy haciendo una gran historia con este equipo, mi familia cerca y esta afición que me ama tanto y que yo hago todo por ellos".