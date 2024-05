Chicho Serna rompió el silencio y contó cómo va la negociación de Boca con Valentini: “Ahora está en un…”

Las negociaciones entre Boca y el representante de Nicolás Valentini para la renovación del contrato que vence en diciembre comenzaron el año pasado. Del lado del jugador hubo una propuesta en septiembre, que fue respondida por el club en marzo. Y tras arduas negociaciones no hubo acuerdo.

El representante del jugador, que semanas antes de la respuesta de Boca había sido convocado a la Selección argentina, le comunicó a la institución que no habrá firma en esos términos, exigió un retroactivo por los meses que lleva jugando con sueldo de primer contrato y rechazó la oferta. Dada esta situación, desde la dirigencia xeneize decidieron excluir al central de las convocatorias a los partidos mientras no haya acuerdo. Solo puede participar de los entrenamientos con el plantel.

Valentini no es convocado desde que no hubo acuerdo por la extensión del contrato. (Foto: archivo)

Así las cosas, quien habló del caso es uno de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, Chicho Serna, que justificó la medida tomada contra Valentini y dio detalles de cómo están las conversaciones.

"Se hizo una negociación y no se ha podido llegar a un acuerdo. Son decisiones que se toman, indistintamente de donde lleguen o cómo se tomen, pero nosotros, como Consejo, tenemos la función de cuidar al club. Son negociaciones donde uno ofrece algo, el otro quiere otra cosa. Hay algunas que se dan mucho más fácil, hay otras que son más complejas", manifestó el exfutbolista en diálogo con Infobae.

Luego, Serna confesó como avanzan las negociaciones con Valentini: "Ahora está en un stand by. No se puede ir en junio porque él tiene contrato con nosotros hasta diciembre. Todo es posible. Nunca hay un no definitivo frente a muchas situaciones".