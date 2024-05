Sorpresa total en Uruguay: el jugador amateur al que Bielsa convocó para la Selección charrúa

El 31 de mayo, Uruguay jugará contra Costa Rica su penúltimo amistoso antes de la Copa América y Marcelo Bielsa tomó una sorpresiva decisión ya que, además de las habituales figuras que suele convocar, estará Walter Domínguez, goleador en el Club Juventud Soriano, reciente campeón de la Copa Nacional de Selecciones OFI (Organización del Fútbol del Interior).

Mirá el video

El delantero ha marcado 38 goles en 19 partidos y 13 goles en 14 juegos con la selección del interior, sumando un total de 57 en 39 apariciones (si sumamos los seis hechos en Fray Bentos Fútbol Club), con un promedio asombroso de 1,4 por partido.

El joven delantero también demuestra su habilidad para asistir a sus compañeros, como en la final de la Copa Nacional de Selecciones, donde anotó uno de los goles y asistió en los restantes para el 3 a 0 ante Paysandú. La noticia de su convocatoria generó mucha repercusión y Domínguez habló al respecto.

"Me llamaron y estoy muy contento. No lo esperaba, cayó de sorpresa. La verdad es que estoy muy contento. Lo único que hacía es jugar, no sabía que había hecho tantos goles", expresó nervioso el futbolista que confirmó que se está entrenando con el club Fénix de primera división, aunque su participación en el equipo estará sujeta a las regulaciones del Torneo Intermedio.

Además del próximo encuentro, Uruguay jugará contra México el 5 de junio en Estados Unidos, marcando su última prueba antes de la Copa América. Estos amistosos son vitales para Bielsa, quien los aprovechará para evaluar a su equipo y tomar decisiones clave para el torneo venidero.