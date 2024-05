La consulta que enojó a Luis Enrique a horas de la revancha entre PSG y el Dortmund: “Es una pregunta muy…”

Luis Enrique, entrenador del PSG, aseguró que afrontan con confianza la vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Borussia Dortmund, reconoció en tono irónico que "vamos a ganar" es lo único que sabe decir en francés y se molestó por una pregunta "muy española" realizada por un periodista.

Mirá el video

"Esa es una pregunta muy española, muy a su estilo, vamos a lo negativo, que puede serlo lo peor, que no pasemos. Pues continúa la vida. Saldrá el sol, y cuando sale en París es maravilloso. Nosotros como deportistas, aplaudiremos al rival aunque no lo merezca. Nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo de que me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar", dijo molesto.

El técnico, además, aseguró que ha preparado "a la perfección" el duelo de este martes y señaló que el estado mental de la plantilla es bueno. Cuando le preguntaron por qué a los aficionados que vienen a la puerta del centro de entrenamiento les dice "on va gagner" (vamos a ganar) tiró de humor: "Es lo único que sé decir en francés. Y además lo creo".

Fiel a su estilo, no dio ninguna pista sobre la táctica, aunque evitó la presión de tener que marcar dos goles para superar la eliminatoria. "El objetivo no es ganar por dos goles, es ganar. Si pensamos que hay que marcar dos goles nos parecerá que está muy lejos. Hay que marcar uno y entonces la eliminatoria estará igualada", señaló.

Eso, añadió, "hará reaccionar al rival y, como ya se ha visto, en fútbol se pueden marcar dos goles en tres minutos o te pueden marcar uno y no hay que venirse abajo, como nos sucedió en Barcelona". "Ahora hay un equipo eliminado, el PSG, pero en función del resultado eso puede cambia. Nosotros vamos a jugar de la misma manera, pero el adversario puede adaptarse", señaló.

El entrenador destacó también la importancia que tendrá la afición del Parque de los Príncipes que comparó con la alemana del partido de ida "Su papel va a ser vital, como ha sido toda la temporada. Tenemos la garantía plena de que la afición estará a tope con nosotros, como lo ha estado todo el año, sobre todo cuando más los necesitamos. El ambiente de Dortmund fue bonito, espero que aquí también lo sea", dijo.