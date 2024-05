Lo entrenó McEnroe y le ganó a Nadal: lo mejor de la gran carrera del Peque Schwartzman

Confirmó lo que, misteriosamente, había querido expresar. Luego de quedar eliminado de la qualy del Masters 1000 de Madrid, dos semanas atrás, Diego Schwartzman había escrito en X: “Final del viaje…”, aunque luego no había vuelto a pronunciarse. Muchos habían interpretado que se refería a un retiro del tenis profesional, y no estaban equivocados. Ayer, 5 de mayo de 2024, el Peque le puso punto final a una muy exitosa carrera, que desde hace varios meses atraviesa un mal presente, pero cuyos mejores momentos han quedado inmortalizados en la historia del tenis argentino. “¡Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé, cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería, incluyéndome”, fue el preámbulo de su anuncio.

En Roma 2020, el Peque venció a Rafa Nadal. (Foto: archivo)

El Peque dejó claro que quiere competir, al menos, hasta el ATP 250 de Buenos Aires del próximo año, torneo que supo ganar en 2021, luego de vencer 6-1 y 6-2 a su compatriota Francisco Cerúndolo en la final. ¿El motivo de la despedida? Según el propio jugador, la incapacidad de disfrutar, que seguramente se vea acentuada por los insatisfactorios resultados que cosecha hace ya más de un año: “Cada rincón de la cancha, cada segundo entrenando, cada punto compitiendo, cada momento fui inmensamente feliz. Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente. Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo. Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia. Que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar”, continuó.

También le agradeció, por supuesto, a su familia y seres queridos y a su equipo de trabajo. Por ellos, “el Peque tuvo una vida de gigante”, dijo. Y le dedicó un párrafo a su gran aliada: “Pelotita, ¿qué puedo decirte para cerrar...? Me hiciste correr demasiado, reír, llorar, viajar y conocer. Me diste mucho y es hora de pasar a otra etapa. Nos vemos pronto tenis, a seguir transpirando hasta la última gota y trabajando como profesional hasta el último punto que me toque jugar en una cancha, El Peque”. Junto a su mensaje, el formado en Club Náutico Hacoaj publicó fotos con algunas de las mejores estrellas que han pasado por el tenis, como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic o John McEnroe. Imágenes que atestiguaban su gratitud para con el deporte. La cuenta oficial de Roland Garros lo saludó y recordó las semifinales que alcanzó en 2020. Él, siempre perspicaz, se atrevió a bromear. “WC?”, escribió junto a tres corazones, pidiendo con humor una invitación (Wild Card) al torneo en la capital francesa, al que su ranking ya no le permite clasificar directamente. Se retira Diego Schwartzman, ¿el mejor argentino desde la lesión de Del Potro?

?????? gracias a vos por marcar un camino de alegrias en el tenis argentino https://t.co/1GXBFunMbc — diego schwartzman (@dieschwartzman) May 5, 2024

Lo mejor de una carrera Top 10

La respuesta seguramente sea “sí”. Desde aquel 2018 en el que Juan Martín del Potro comenzó con problemas en su rodilla derecha que lo forzaron a retirarse algunos años después, Diego Schwartzman fue el tenista argentino con mejor rendimiento y resultados del circuito. Ya había alzado su primer título en 2016, en el ATP 250 de Estambul, pero fue en 2018 cuando su apellido comenzó a colarse entre los más famosos. Aquel año obtuvo su primer y único ATP 500, en Río de Janeiro, llegó al Top 20 del ranking ATP y consolidó su buen nivel en Grand Slams al llegar a los cuartos de final de Roland Garros, donde le ganó a Rafael Nadal el único set que el español cedió en aquel torneo, si bien fue derrota por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2 (además, había llegado a la misma instancia en el US Open 2017).

El 2019 trajo para Peque otro título, en el ATP 250 de Los Cabos, además de otras dos finales y los cuartos de final del US Open. Su carrera seguía en ascenso y todavía faltaba lo mejor. La de 2020 fue, seguramente, su mejor temporada. Pese a que no obtuvo títulos, alcanzó tres finales y una de ellas fue en el Masters 1000 de Roma; su primer partido decisivo en esa categoría. Fue derrota ante el número 1 del mundo Novak Djokovic, por 7-5 y 6-3, pero lo que el tenis sudamericano recordará durante muchos años había sucedido un día antes. En las semifinales del Foro Itálico, el Peque había vencido ¡en polvo de ladrillo! a Rafael Nadal, por 6-2 y 7-5, en la mejor victoria de su carrera. Ese mismo año consiguió sus únicas semifinales de Grand Slam, en Roland Garros. Venció en cuartos de final y en cinco sets a Dominic Thiem, cuando el austríaco era el 3 del mundo, antes de ser derrotado en tres parciales por Nadal. Pero el año de Schwartzman ya era, sin dudas, espectacular. Como recompensa, lo terminó en el 8º puesto del ranking (su mejor posición histórica) y se clasificó al ATP Finals, en Londres, donde no pudo ganar y quedó eliminado el el Round Robin.

Hasta mediados de 2022, Schwartzman continuó alcanzando finales y compitiendo contra los mejores. Incluso fue parte del equipo del “Resto del Mundo”, dirigido por John McEnroe, que le ganó a los europeos la Laver Cup, aunque él perdió su partido ante Stefanos Tsitsipas. Pero desde entonces su tenis ha sufrido una notoria merma. Se desvinculó a finales del 2023 de Juan Ignacio Chela, quien había sido su entrenador durante todos sus éxitos, y se lo vio emocionalmente afectado. Sin la confianza que lo supo caracterizar, el último año y medio ha sido deportivamente martirizante para el Peque, cuya última victoria en el main draw fue en octubre, frente a Cerúndolo. En este 2024 no pudo clasificar al Australian Open, lo que significó su primera ausencia en torneos grandes en una década, y perdió en las seis primeras rondas que disputó (Córdoba, Buenos Aires, Río de Janeiro, Los Cabos, Miami y Barcelona). Pero el adverso presente de Diego Schwartzman no hará que ningún argentino se olvide de los mejores momentos de su carrera. Un optimista que venció a Nadal. Un perseverante que fue Top 10. O, en sus palabras, un “Peque que vivió como gigante”.

Mirá el video