El equipo de Boca que paró Diego Martínez para visitar a Trinidense: qué decisión tomó con Lema

A solo dos días del crucial encuentro con Sportivo Trinidense, Diego Martínez realizó un nuevo ensayo formal en el que comenzó a definir quienes serán los once de Boca que buscarán una necesaria victoria para mantener las chances de superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana como líder y así evitar los playoff ante los terceros de la Libertadores.

La principal duda para por saber si Marcos Rojo estará a disposición del entrenador ya que padece una molestia muscular que no le ha permitido trabajar a la par del grupo en los últimos días. Si finalmente no puede ser parte del encuentro que se jugará el miércoles, Nicolás Figal sería su reemplazante. Otro dato no menor es que Cristian Lema seguirá en el equipo.

Es que, luego de lo sucedido en la semifinal de la Copa de la Liga ante Estudiantes, el ex Lanús fue uno de los que estuvo en el ojo de la tormenta y muchos especularon con su salida. Sin embargo, por el momento mantendrá la titularidad y cuando Rojo esté recuperado se sabrá si el DT le da una nueva chance.

De igual manera, teniendo en cuenta la importancia que tiene el ex United para el equipo, el cuerpo técnico lo esperará hasta último momento para definir, o no, su ingreso. De no mediar imprevistos, el resto de los nombres se mantendría con respecto al último partido, lo cual ya marca la pauta de que el entrenador azul y oro está conforme con lo que viene viendo.

Los once, sin Rojo, serían: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Equi Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Luego de jugar por la Copa, el xeneize debutará en la Liga Profesional el domingo (20:15) en Tucumán ante Atlético.