No es Demichelis: el entrenador argentino que tiene en carpeta Bayern Munich para reemplazar a Tuchel

Bayern Munich busca entrenador. Más allá de la urgente actualidad, que lo tiene por disputar el partido más importante de la temporada ante Real Madrid por la vuelta de las semifinales de Champions, la dirigencia sabe que Thomas Tuchel no seguirá en el cargo de DT y deben conseguirle reemplazante para la temporada siguiente.

En esta búsqueda, el equipo alemán, que no fue campeón de la Bundesliga por primera vez en trece años, viene acumulando frustraciones. El primero en decirle que no fue el exentrenador del club, Julian Nagelsmann, que no quiere bajarse del proyecto en la Selección de Alemania, la que actualmente comanda.

Tuchel se irá de Bayern Munich.

El segundo nombre fue el de Xabi Alonso, exjugador del Bayern Munich que fue campeón con Bayer Leverkusen. Pero el español continuará en ese cargo. Otro que dijo no fue Ralf Rangnick, actual DT de la Selección de Austria.

En el medio surgió el nombre de Martín Demichelis, actual entrenador de River con pasado en el club bávaro como jugador. Sin embargo, hasta el propio argentino se encargó de negar su interés por volver dirigir en Alemania, teniendo en cuenta que inició su carrera como entrenador del equipo Sub-23 en esa institución.

Gallardo está en la mira del Bayern Munich.

Sin embargo, ahora otro nombre argentino ex River se puso sobre la mesa en las oficinas de Munich. Se trata de nada menos que Marcelo Gallardo, quien tiene un futuro incierto en el Al Ittihad de Arabia Saudita, equipo con el que marcha quinto en la liga de ese país y tiene complicada su clasificación a la Champions asiática.

La información fue publicada por el portal Calcio Mercato, que puso a Gallardo como una de las opciones. Más aún considerando que Gallardo es cada vez más cuestionado en Arabia Saudita y su futuro parece sentenciado.