El fuerte motivo por el que Cavani se bajó de la Selección uruguaya e involucra a Bielsa: “Está conmovido, no para de quebrarse”

Edinson Cavani se retiró finalmente de la Selección de Uruguay luego de hacer un anuncio públicamente en sus redes sociales. El delantero de Boca Juniors estaba en una prelista para ser parte de la Copa América, pero no tenía nada confirmado. De hecho, según la información del periodista Diego Muñoz, el Matador nunca recibió un llamado por parte del entrenador argentino, Marcelo Bielsa.

"Mi querida celeste: sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país. Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar", escribió Cavani para despedirse de Uruguay.

Mirá el video

De acuerdo a esta decisión de Edinson Cavani con la Celeste, la fuente mencionada anteriormente destacó que el goleador del Xeneize tenía el sueño de cerrar su carrera en la Selección en esta Copa América. "No ha habido ninguna comunicación de la Selección uruguaya y de Bielsa en particular con Cavani. Desde que Bielsa asumió nunca habló con él. Se enteró que estaba reservado para el amistoso con México por Boca Juniors, pero a tres días de que la Selección viaje a Denver no tenía notificación alguna, si debía presentarse o no. Ante esto la evidencia era que no iba a ser tenido en cuenta", aseguró el periodista uruguayo.

Esta decisión que tomó el ex Valencia lo dejó muy sensible y está claro que le duele y mucho dar la noticia de su retiro debido a que soñaba con despedirse con la celeste puesta. "Está conmovido. Esperaba que el mundo del fútbol le hiciera una devolución por todos sus años con la selección, pero lo sobrepasó. Desde el entorno de Cavani me dicen que hace muchas horas que no para de quebrarse cuando recibe del otro lado el afecto por lo hecho con Uruguay", aseguró Diego Muñoz revelando más detalles de lo que sintió el uruguayo al tomar dicha postura.

La última vez que Cavani vistió la camiseta de la Selección de Uruguay fue en el Mundial de Qatar 2022. Había sido convocado durante el ciclo de Marcelo Bielsa en una sola oportunidad en la fecha de noviembre del año pasado, justamente la fecha de Eliminatorias en la que la Celeste jugó contra Argentina en la Bombonera. Sin embargo, sufrió una lesión que lo dejó afuera de la convocatoria.