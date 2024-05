Qué dijo Cicotello sobre el primer gol que sufrió Independiente RIvadavia: "Nos hicieron..."

Pese a su remontada en el segundo tiempo, a Independiente Rivadavia no le alcanzó para seguir con vida en la Copa Argentina. En la instancia de 16avos de final, el elenco mendocino perdió ante Banfield por 2-1 y quedó eliminado de la competencia. Ahora, el Taladro se verá las caras con Talleres de Remedios de Escalada.

Luego del partido Martín Cicotello habló ante los micrófonos de TyC Sports y manifestó sus sensaciones luego de lo demostrado por su equipo dentro del campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes. Además, el DT de la Lepra se refirió al penal no cobrado por mano de Emanuel Insúa a falta de 15 minutos para el final.

Para comenzar, analizando lo que fue el partido y dejando clara su postura con respecto a la jugada que abrió el marcador, el DT de Independiente Rivadavia expresó: "Fue un primer tiempo disputado, bastante parejo. Nosotros en una distracción, ante una pelota larga que sabíamos que el rival las hace y las aprovecha, no hicimos una buena cobertura y nos hicieron un gol, como digo yo, muy fácil".

"A partir de ahí el equipo dominó el partido desde la tenencia del balón. Encontramos muchas chances en el segundo tiempo. Después en un pelota parada ellos logran estirar la ventaja. Tuvimos chances muy claras, sumadas a esta situación del penal", añadió Cicotello.

Para finalizar, el DT de Independiente Rivadavia se refirió al penal no sancionado para su equipo: " Para mí es clara, estoy cerca. No voy a hablar mal de los árbitros, porque cometen errores como podemos cometer nosotros y los jugadores. En esta instancia en la que no existe el VAR, hoy salimos perjudicados".