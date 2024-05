La tajante sentencia de Cicotello tras el penal no cobrado a la Lepra: "En esta instancia en la que no existe el VAR, hoy..."

Independiente Rivadavia comenzó de menor a mayor, pero su remontada no le alcanzó para seguir con vida en la Copa Argentina. La Lepra cayó 2-1 ante Banfield en el Mario Alberto Kempes y quedó fuera de la Copa Argentina en la instancia de 16avos de final. En el complemento Pablo Echavarría no cobró un claro penal para el elenco mendocino, el cual hubiese significado un potencial empate y la posible expulsión de Emanuel Insúa (quien ya estaba amonestado).

Tras el encuentro, quien alzó la voz fue Martín Cicotello. El DT del Azul habló ante las cámaras de TyC Sports y analizó la actuación de su equipo: "Fue un primer tiempo disputado, bastante parejo. Ante una pelota larga, que sabíamos que el rival las hace, no hicimos una buena cobertura y nos hicieron un gol muy fácil. A partir de ahí el equipo dominó el partido desde la tenencia del balón. Encontramos muchas chances en el segundo tiempo. Después en un pelota parada ellos logran estirar la ventaja".

"Tuvimos chances muy claras, sumadas a esta situación del penal. Para mí es clara, estoy cerca. No voy a hablar mal de los árbitros, porque cometen errores como podemos cometer nosotros y los jugadores. En esta instancia en la que no existe el VAR, hoy salimos perjudicados", añadió el técnico de la Lepra sobre el penal no sancionado a su equipo.

Consultado por su postura con respecto al uso del VAR, Cicotello fue contundente: "La incorporación de herramientas tecnológicas al deporte de alto rendimiento siempre ayudan a mejorar el espectáculo. Soy un creyente de eso. Creo que el VAR ha ayudado a los árbitros, hay jugadas que se les pueden pasar. El VAR los ayuda mucho para resolver situaciones controversiales como puede ser la de hoy. La incorporación de esta herramienta en la Copa Argentina debería ser un proyecto. Entiendo la herramienta bien utilizada para la ayuda de la mejora de los partidos. Ayuda a respetar el reglamento".

Para finalizar, el técnico de Independiente Rivadavia reconoció que no habló con el árbitro sobre la jugada: "No hablé con él. Se la protesté un poco, pero es normal. Yo la ví y el no la vio. Puede pasar. Pablo dirigió bien, creo que más allá de esa jugada no tuvo grandes problemas. Creo que fue un arbitraje correcto".