La incómoda pregunta sobre Messi que Martino cortó en seco

En el marco de la 16ª fecha de la Major League Soccer de los Estados Unidos, Inter Miami cayó en condición de local ante el Atlanta United de Thiago Almada. Con Lionel Messi titular, quien completó los 90 minutos y descontó para su equipo en el complemento, las Garzas continúan en lo más alto de la tabla con un punto de ventaja sobre Cincinnati, equipo que tiene un encuentro menos que los de Florida.

Tras el partido Gerardo Martino dijo presente en conferencia de prensa y protagonizó un inesperado momento luego de una incómoda pregunta. Al DT le consultaron si el mejor jugador del mundo estaba regulando sus energías pensando en la Copa América. "No puedo responder a esas especulaciones porque no tienen ningún tipo de sentido", cortó en seco.

Posteriormente, a la hora de analizar lo demostrado por su equipo, contestó: "Hoy positivo no hay nada. Lo único que me puedo agarrar es cómo resolver el problema que nos presentan los equipos que juegan con línea de cinco. Fue inesperada, no he visto síntomas de cansancio el lunes o el martes".

"La primera sensación fue que nos faltaba una marcha más. De todas maneras no es un partido donde yo tenga que analizar qué pasó, porque pasó absolutamente de todo. Fue una noche donde el equipo retrocedió respecto a partidos pasados. Hoy la verdad que lucimos muy inconexos en todas las líneas", añadió Martino.

El Inter Miami perdió por primera vez en diez partidos de la MLS y Messi, la principal figura del equipo, acumula 13 goles y 11 asistencias en 14 partidos entre el torneo local y la Concachampions, certamen en el que cayó eliminado en cuartos de final ante Rayados de Monterrey.