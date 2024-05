La dura autocrítica de Tata Martino tras la derrota de Inter Miami ante Atlanta United: “Tuvimos una actuación totalmente…”

Luego de la derrota que sufrió anoche Inter Miami, 3 a 1 ante Atlanta United como local, Gerardo Martino habló con los medios y fue muy autocrítico sobre el rendimiento de su equipo. Aseguró que "no hay nada positivo" para sacar y agregó que fue una actuación "totalmente inesperada".

Mirá el video

"No hay nada positivo hoy. De lo único que me puedo agarrar es sobre cómo resolver el problema que nos presentan equipos que juegan con una línea de 5 y una línea de 4. Fue una actuación totalmente inesperada porque tampoco he visto síntomas de cansancio el lunes o el martes. Sino hubiese estado preocupado y hubiese pensado en rotar más a los jugadores", expresó.

Luego, agregó: "La primera sensación fue que nos faltaba una marcha más. Eso quedó evidenciado promediando el primer tiempo y durante todo el segundo tiempo. De todas maneras no es un partido donde yo tenga que analizar qué pasó, porque pasó absolutamente de todo. Fue una noche donde el equipo retrocedió respecto a partidos pasados".

"Hoy la verdad que lucimos muy inconexos en todas las líneas. Fuimos muy bien superados, nos han ganado bien", continuó en una conferencia donde fue consultado sobre los rumores de que Lionel Messi, que anotó el único gol del Inter, esté gestionando energías de cara a la Copa América.

"No puedo responder a esas especulaciones porque no tienen ningún tipo de sentido", afirmó. El Inter Miami perdió por primera vez en diez partidos de la MLS y el astro acumula 13 festejos y 11 pases gol en 14 partidos entre MLS y Concachampions, certamen en el que cayó eliminado en cuartos de final contra Rayados de Monterrey.