Gastón Alto se despidió del tenis de mesa con un sentido homenaje

Gastón Alto se despidió del tenis de mesa profesional en su casa, ante la mirada de familiares, amigos y allegados, que lo bancaron hasta el último día de su carrera en el marco del WTT Contender que se lleva a cabo en nuestra provincia. Tras la derrota de ayer ante el belga Cedric Nuytinck por la tercera ronda de la Qualy, el oriundo de Regatas le puso punto final a su ciclo como deportista para afrontar un nuevo desafío como entrenador del seleccionado argentino.

Este jueves, la Federación Argentina de Tenis de Mesa y el Gobierno de Mendoza realizaron un gran homenaje en la previa al inicio del cuadro principal. Allí, el mendocino recibió una distinción y posteriormente realizó una conferencia de prensa, en donde pudo reflejar todas sus emociones tras esta nueva etapa que comienza en su vida.

Sobre su glorioso ciclo como deportista, Alto dijo: "Terminé de jugar estando en un nivel óptimo y estoy contento por eso. Ahora estoy aprendiendo el rol de técnico, tratando de aportar todo lo que más pueda a los chicos. Ojalá se vayan dando los resultados con el correr del tiempo".

Gastón Alto se despidió del WTT Contender y ahora afrontará un nuevo desafío al mando del seleccionado argentino (WTT Contender)

Luego, el flamante entrenador del combinado nacional acotó: "Siento que soy un referente por la cantidad de años que llevo en el deporte. Siempre dije que no lo iba a dejar (al tenis de mesa) y rápidamente me tocó aportar desde otro lado. Quiero transmitir todo lo que he aprendido".

Sobre su despedida ante los ojos de su público y sus familiares, Gastón Alto acotó: "Fue una gran emoción ver a mi mamá, papá, amigos, dirigentes de Regatas y a mi hijo en la cancha. Estoy contento de poder despedirme en mi ciudad y toda mi gente. Agradecido por todo el apoyo y ojalá nos puedan acompañar en este nuevo proceso que vamos a afrontar".

A modo de conclusión sobre su carrera, Alto dijo: "No me lo imaginaba, creo que fue la clave para poder estar vigente todos estos años. Lo que me gustaba desde chico era competir y nunca tomé dimensión de lo que era la Selección argentina. Yo siempre quería ganar y con los años empecé a asumir esa presión. He disfrutado tanto que la pasé muy bien todos estos años".