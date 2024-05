El balance de la legión argentina en el WTT Contender

Este jueves se puso en marcha el cuadro principal del WTT Contender que se está disputando en nuestra provincia con la participación de los mejores deportistas del mundo. En esta ronda de singles, la legión argentina terminó con un balance negativo, aunque el mendocino Santiago Lorenzo y Martín Bentancor aún se atreven a soñar en grande.

En el certamen masculino, el mendocino Francisco Sanchi no pudo ante el belga Martín Allegro y terminó cayendo 3-2 en un duelo sumamente parejo. Además, el experimentado Horacio Cifuentes perdió 3-2 frente al surcoreano An Jaehyun. El argentino comenzó arriba en el marcador (11-6), el asiático reaccionó en el segundo set (11-6), pero fue el nacido en La Plata quien volvió a pegar en el tercero con un 11-9. Sin embargo, el oriental no tiró la toalla y ganó los siguientes dos capítulos (11-7 y 12-10) para meterse en 16avos.

Las buenas noticias de la jornada la brindaron el mendocino Santiago Lorenzo y Martín Bentancor. El sanrafaelino venció al sueco Kristian Karlsson con un contundente 3-0 (11-5, 11-6 y 11-9) para meterse en la próxima ronda del torneo, en donde deberá enfrentar al indio Manav Vikash Thak. Por su parte, Bentancor venció al puertorriqueño Daniel González por 3-1 y mañana se medirá ante el portugués Joao Geraldo.

Martín Bentancor también se metió en la próxima ronda (WTT Contender)

En damas, Ana Codina no pudo ante la surcoreana Nayeong Kim y perdió por 3-0. Este mismo resultado lo sufrió Alma Marcial, que cayó ante la croata Ivana Malobabic y se despidió del certamen. Por su parte, Candela Morelo fue derrotada por la canadiense Mo Zhang por 3-0, en tanto que Camila Arguelles perdió 3-1 ante la sueca Christina Kallberg. En esta jornada, también se pusieron en marcha los torneos de dobles en ambas ramas con buena presencia de jugadores de nuestro país.

La despedida de Gastón Alto

Gastón Alto se despidió ante el público y su familia en el Aconcagua Arena. (WTT Contender)

La novedad también estuvo fuera de la cancha, ya que Gastón Alto se despidió del tenis de mesa de manera profesional y hoy recibió un homenaje por parte de la Federación Argentina de Tenis de Mesa y el Gobierno de Mendoza. Posteriormente, el oriundo de Regatas realizó una conferencia de prensa, en donde demostró emoción por su carrera y mucha expectativa por su nuevo rol de entrenador del combinado nacional.