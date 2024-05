Cavani anunció su retiro de la Selección uruguaya y en el motivo habló de Boca: "Hoy quiero dedicarme a..."

Durante la jornada de este jueves, horas más tarde de la goleada de Boca ante Nacional de Potosí por la Copa Sudamericana, Edinson Cavani revolucionó las redes sociales. A través de un emotivo comunicado, el cual publicó en el feed de su cuenta de Instagram, el Matador le puso punto final a su ciclo con la Selección de Uruguay.

Para comenzar, escribió: "Mi querida celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años".

Cavani se despidió con un mensaje en sus redes.

"Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país.

Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar", añadió Cavani a la hora de revelar los motivos por los que tomó tan difícil decisión.

Para finalizar, el ahora exdelantero de la Selección de Uruguay, sentenció: "Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste! Edi".

Edinson Cavani tuvo su primera experiencia con la Celeste en el 2008. Desde entonces dijo presente en un total de 136 partidos, en los cuales convirtió 58 goles y aportó ocho asistencias. Dijo presente en cuatro Mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) y gritó campeón en la Copa América 2011, la cual se disputó en Argentina.