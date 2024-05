Calleri confesó que le gustaría volver al fútbol argentino y reconoció a qué equipo: "Es el club del cual soy hincha"

El presente de Jonathan Calleri en el San Pablo, ahora dirigido por su compatriota Luis Zubeldía, es muy bueno. El jugador rápidamente se ganó el cariño de la torcida y es uno de los ovacionados en su estadio. Su futuro inmediato no parece estar lejos de esa institución y aún así, el futbolista sueña con volver al fútbol argentino. Eso sí, sería para retirarse.

Tras vencer a Talleres y clasificarse primero en su grupo en la Copa Libertadores, jugando como local en Brasil, el delantero agradeció el cariño del público: "No tengo palabras para describir el cariño que toda la gente del club me da día a día y solo tengo palabras de agradecimiento para toda esta gente que cada vez que vengo acá me da su cariño".

Calleri es muy querido en San Pablo.

Sin embargo, luego sorprendió al asegurar su deseo de regresar a Argentina. "Obviamente que el día de mañana voy a volver al fútbol argentino y seguramente me retiraré en All Boys", reconoció en diálogo con Fox Sports.

Sobre el Albo, agregó: "Es el club del cual soy hincha y donde tengo que devolver un poquito de todo lo que me dio durante 15 años. Ojalá que algún día pueda volver y cumplir el sueño de jugar otra vez en All Boys".

Fue justamente en ese club en el cual Calleri comenzó su carrera profesional en 2012. Allí jugó 30 partidos y convirtió seis goles, los que le permitieron mostrarse para que Boca Juniors lo comprara para despegar su carrera. A San Pablo llegó en 2016 pero luego se marcharía para tener un paso por Europa (West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol y Osasuna). En 2021 regresó y con este paso suma 178 partidos jugados con 69 tantos. Ganó la Copa de Brasil 2023 (con Crespo) y la Supercopa de este año.