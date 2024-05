La dura noticia para Horacio Zeballos en Madrid horas después de convertirse en N°1 del mundo

Luego de haber conseguido la victoria que lo transformó en número 1 del mundo en dobles, Horacio Zeballos no podrá continuar en el Masters 1000 de Madrid. Es que, tras avanzar a las semifinales junto con el español Marcel Granollers, detectaron que el argentino tiene una distensión grande en el isquiotibial de la pierna izquierda y prefiere evitar riesgos.

Esto tiene que ver con que en pocos días comienza Roland Garros (20 de mayo) y quiere llegar en plenitud física para así poder conseguir su ansiado primer Grand Slam. De esta manera, Adam Pavlásek y Ariel Behar son finalistas del torneo. Luego de haber hecho historia en el Mutua Madrid, el marplatense realizó un sentido posteo en las redes sociales.

Uno de los posteos realizados por Zeballos.

"Que locura! No me despierten! Números 1! Va a ser muy difícil poner en palabras mis sentimientos, pero quiero tratar de contarles. Primero agradecer a todos los que estuvieron siempre, desde hace muchos años hasta el día de hoy, udts saben quienes son, así que gracias. Los quiero! Todos, cada uno en su trabajo, pasa momentos buenos y no tan buenos", escribió.

Luego, continuó: "Y todo es parte de un proceso para hacernos mejores en lo que somos. Lo único que podemos controlar, es nuestro pensamiento y en lo que podemos hacer ante la adversidad. Lo demás llegará solo. Estos últimos días no saben lo q tuvimos que luchar con las presiones. El saber que estaba solamente a un partido de lograr el objetivo que tanto soñe!".

"Cientos de imágenes cruzándose por la cabeza, que lindo que lindo. No lo puedo creer!!!! Ahora a seguir. A no parar de soñar y siempre dejar todo todo todo en cada día. Que eso en definitiva es lo que me da paz!. Graciasss a todosssss!!!!!! Vamos!!!!!!", cerró.