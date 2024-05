Javier Altamirano rompió el silencio tras regresar a los entrenamientos en Estudiantes: "Me llamó mucho la atención..."

Estudiantes está a un partido de coronarse campeón de la Copa de la Liga, cuando enfrente este domingo desde las 15.30 a Vélez en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La victoria de Boca el pasado martes significó un impulso anímico muy importante para el plantel, pero no fue la única durante la semana.

Sucede que tras la trabajada victoria, el plantel tuvo descanso el miércoles y cuando se reencontraron el jueves, Javier Altamirano se incorporó a los entrenamientos. Se trata del volante chileno que sufrió el episodio de trombosis ante Boca en marzo, en el partido válido por la fecha 11 de la Copa de la Liga que definirá el equipo.

Por el momento, no podrá integrarse a la par de sus compañeros pero los movimientos ya comenzaron y es materia de celebración en el Pincha. El joven chileno, tras su primer día de entrenamiento, rompió el silencio y contó cómo serán sus prácticas. "Por ahora todo sin contacto si roce. Más aeróbico, fuerza para poder retomar un poco el nivel muscular", señaló.

Desde el auto y a la salida del entrenamiento, reconoció: "Es un avance. El hecho de ya estar acá con el grupo, con mis compañeros, es un paso enorme a lo sucedido".

Javier Altamirano en su regreso a las prácticas. (Foto: @EldelOficial)

Por otro lado, Altamirano confesó haberse sentido muy cuidado por la gente de Estudiantes. "La verdad me llamó mucho la atención. Yo soy una persona de bajo perfil, no me gusta salir en todos lados. Pero me llamó mucho la atención el cariño, a mi pareja y a mi familia. De verdad es club de familia y eso se valora, se estima mucho", señaló.

Por último, contó cómo ese apoyo lo ayudó a salir adelante: "Obvio, te da un golpe anímico positivo que la gente te quiera y te lo demuestre. Te da una motivación extra".