Sebastián Peratta habló sobre el futuro de Independiente Rivadavia

Luego del triunfo agónico ante Sarmiento de Junín en condición de visitante y en la previa al duelo ante Banfield por Copa Argentina, Sebastián Peratta, Mánager de Independiente Rivadavia brindó este miércoles una conferencia de prensa en donde tocó temas relevantes como el futuro de la estrella del plantel, Matías Reali, como así también la pretemporada y el mercado de pases que realizará el cuadro del Parque General San Martín.

El ex jugador de Vélez, que llegó al club a principios de febrero, habló sobre este gran inicio que tuvo el conjunto de Martín Cicotello en las primeras tres fechas de la Liga: "Estamos contentos, pero tranquilos. Hemos dado un paso adelante, nos metimos en la pelea nuevamente, gracias al esfuerzo de todas las partes".

En cuanto a los refuerzos (antes del torneo llegaron Franco Romero y Ríos), Peratta prefirió omitir nombres, aunque aseguró: "No me gusta hacer foco en nadie en particular. Ya lo venimos trabajando, tenemos que jugar en el libro de pases. Sabemos que tenemos cosas a mejorar y debemos reforzar varias posiciones del equipo en donde tenemos carencias". Además, descartó bajas por el momento, aunque aseguró que el mercado de pases "es largo".

Acerca del futuro de Matías Reali, Sebastián Peratta acotó: "Es un jugador que va a tener mercado por lo que ya hizo en las últimas temporadas. Cuando tenés buenos jugadores es normal que clubes de Buenos Aires y otras partes de Sudamérica estén interesados. La intención del club es contar con él e hizo un esfuerzo para mantenerlo en el equipo".

Sobre la pretemporada, el Mánager acotó: "Tenemos la posibilidad de salir del país para hacerla en un lugar cercano. Evaluaremos qué es lo mejor, pensando en la competencia. La mini pretemporada en Córdoba nos ayudó a remontar porque necesitábamos crecer en este aspecto". Finalmente, Peratta dijo: "Se viene una temporada más tradicional, con más tiempo y esperamos aprovecharla, más allá del lugar".