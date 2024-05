Gondou reveló qué le respondió a Armani cuando el arquero se enojó por querer picarle la pelota: “Le dije…”

El partido entre Argentinos Juniors y River, que terminó en victoria para el Bicho, tuvo una jugada que generó cierta controversia en las redes sociales ya que Franco Armani tomó una 'gastada' un intento de Luciano Gondou quien, al ver que el arquero le tapaba parte del arco, buscó picarla pero no logró su cometido.

Mirá el video

Ante esto, el campeón del mundo se acercó al delantero y le hizo la seña de lo que intentó hacer. Esto provocó que el "9" se acercara y se produjo un diálogo que luego reveló el futbolista del equipo de la Paternal, que minutos antes había vencido la resistencia de Armani con una jugada similar que fue anulada por fuera de juego.

"No me acuerdo muy bien. Creo que me dijo algo como 'me la vas a picar de vuelta' o 'dejá de picármela'. Algo así", contó en Paso a Paso, donde agregó: "Le dije 'mirá si no te la voy a poder picar'. Algo bastante razonable. ¿Por qué no se la puedo picar? Lo uso como recurso, no para ningún tipo de canchereo. Si se lo tomó mal. Desde mi parte, no lo hice canchereando".