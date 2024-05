El insólito motivo por el que Dortmund recibirá 20M de euros si gana la final de la Champions... ¡y 40M si la pierde!

El sábado 1º de junio, en el Wembley Stadium de Londres, se jugará la ansiada final de la UEFA Champions League 2023-24. De un lado, el Real Madrid buscará su 15º corona europea y la octava en este siglo. Del otro, estará un sorprendente Borussia Dortmund, que superó las expectativas de cualquiera, quiere conquistar el torneo por segunda vez en su historia y pretende darle a su ídolo Marco Reus la mejor despedida posible. Lo curioso es que, al conjunto alemán, económicamente hablando, le conviene ser subcampeón antes que rey de Europa; y por varios millones. ¿La razón? Tal vez el jugador del momento, Jude Bellingham.

El mediocampista inglés de 20 años pasó tres temporadas en el Borussia Dortmund, hasta la 2022-23 inclusive. Luego, en el posterior verano europeo, Florentino Pérez desembolsó 103 millones de euros para convertirlo en jugador del Real Madrid. Pero en el acuerdo existían algunos matices que pueden volverse fundamentales de cara a la definición de la Champions. El Madrid podría llegar a desembolsar hasta 130 millones si Jude Bellingham cumple todos los objetivos pactados doce meses atrás. Uno de ellos, el más relevante, afirma lo siguiente: si Bellingham gana la UEFA Champions League con el Real Madrid, el conjunto español deberá pagarle al Borussia Dortmund 25 millones de euros más.

Capitán, revelación y estrella: Bellingham brilló en la Bundesliga 2022-23. (Foto: @BellinghamJude)

Seguramente nadie hubiera imaginado que la final en Wembley enfrentaría al anterior equipo de Bellingham con el actual; ni los propios dirigentes que negociaron el acuerdo. Lo cierto es que al campeón de la Champions le corresponden 20 millones de euros, mientras que al subcampeón, 15,5 millones. Esto quiere decir que, en caso de levantar la Ensaladera, el Dortmund embolsará la mitad de dinero que si pierde la final: 20 contra 40,5 millones de euros. Hasta el momento, a raíz de su camino en Champions, los alemanes recibieron 57 millones (25 por superar la fase de grupos y 32 por lo hecho desde octavos de final en adelante). La cifra, en caso de perder, escalaría a 98,5 millones de euros.

Por supuesto que el campeón de la UEFA Champions League recibe mucho más que solo dinero. Además de la gloria deportiva, y de conseguir su segundo título en la historia (el único hasta ahora fue en la temporada 1996-1997, en cuya final vencieron 3-1 a la Juventus), el Dortmund podría competir en otros tres nuevos torneos: la Supercopa Europea, el Mundial de Clubes y la relanzada Copa Intercontinental, que se llevará a cabo este año con los campeones de las seis competencias más importantes regidas por FIFA en cada uno los continentes. También se aseguraría una plaza en la próxima Champions, pero eso ya lo logró con su quinto puesto en la Bundesliga; recuérdese, el nuevo formato incluirá 36 equipos.

Muchas gracias todos! uD83EuDD0D https://t.co/fBqFK7FuRU — Jude Bellingham (@BellinghamJude) May 28, 2024

Cuesta creer que el Borussia Dortmund no buscará ser campeón a toda costa y tomarse revancha de la final perdida ante el Bayern Munich en 2013. Pero es pertinente aclarar que tendrán un consuelo económico grande y necesario en caso de no lograrlo. “Sabíamos que el Real Madrid sería fuerte en los próximos años y que era muy probable que se consiguieran títulos nacionales e internacionales”, fue la mirada de la dirigencia de los alemanes. Y no se equivocaron. Ahora, saben que en la noche del 1 de junio, acabe como acabe el duelo ante el Real Madrid, tendrán motivos para sonreír.

23 goles y 12 asistencias: el año del inglés en Madrid. (Foto: @BellinghamJude)

La temporada de Bellingham

El dilema económico-futbolístico del Borussia Dortmund tiene un responsable y es, tal vez, el mejor jugador de la temporada en Europa. El joven Jude Bellingham surgió del Birmingham City de su país, pasó por 26 millones de euros y con solo 17 años al Borussia, donde estuvo tres años, y firmó hace dos meses un contrato con el Real Madrid hasta 2029, en un acuerdo que tenía objetivos que podrían llevar su pase hasta un valor de 130 millones. Definitivamente, estuvo a la altura de su precio. En la última edición de LaLiga, en la que su equipo fue el campeón y él fue reconocido como el Mejor Jugador del Año, Bellingham anotó 19 goles, la misma cantidad que Robert Lewandowski en el Barcelona, y se erigió como el tercer máximo goleador del torneo, pese a (en teoría) jugar de mediocampista. En 10 partidos por Champions, aportó 4 goles y 4 asistencias; y está a solo 90 minutos de levantar la Ensaladera. El próximo sábado a las 16 horas de Argentina, Jude Bellingham querrá demostrar que vale aún más. Literalmente, podrá hacerlo.