La impactante presentación de Nadal en Roland Garros que hizo vibrar a los espectadores

El público de Roland Garros, quienes han acompañado a Rafael Nadal a su legendaria marca de 14 títulos en París, recibió al ídolo estableciendo un récord, ya que por primera vez la legendaria Philippe-Chatrier lució totalmente llena, algo histórico en un duelo de primera ronda, y desde que puso un pie en la cancha fue ovacionado en reiteradas ocasiones.

Nadal, con pantalón y cinta en la frente de color blanco, y camiseta y zapatillas azul turquesa claro, se presentó en la cancha central con la ilusión de estar a la altura de las circunstancias y durante la presentación los fanáticos dejaron en claro que se resisten a que esta sea su última función en París.

Y, al parecer, él también. Es que, pese a que para muchos este será el año del retiro, el español pidió que no se realice homenaje alguno ya que no cierra la puerta a una posible vuelta. Los organizadores lo confirmaron en la previa del duelo con Zverev.

"Teníamos algo planeado para él. Pero quiere dejar la puerta abierta, así que no lo presionaremos para que haga nada”, expresó la directora del torneo, Amelie Mauresmo, y agregó que "es su decisión si quiere tener una ceremonia adecuada o un adiós y una despedida adecuada. Así que no lo haremos este año".

El pasado sábado, había expresado que no quería quedarse "con la sensación de intentarlo solo una semana, no quiero quedarme con la duda. Llevo dos años sin jugar y me he vuelto a lesionar. A lo mejor me vuelvo a lesionar y diría que no vale la pena. Hoy lo siento un poco distinto porque tengo menos limitaciones, pero la experiencia me dice que hay opciones de que vuelva a pasar".