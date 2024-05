La explicación de Canapino sobre su error que motivó la penalización en Indianápolis: "Apreté de más el freno y..."

La sensación tras el cierre de la participación de Agustín Canapino en las 500 Millas de Indianápolis es agridulce, porque el arrecifeño completó la carrera que compitió de forma fantástica, pero un error que cometió en la vuelta 172 le produjo una penalización, que lo dejó en la ubicación 22, lejos del Top 10 que supo conseguir en tramos.

En dicha vuelta, Canapino fue penalizado por exceso de velocidad en el ingreso a boxes y recibió un stop and go, que lo obligó a quedar en la posición 22, donde terminó atravesando la bandera de cuadros.

Ya en diálogo con Carburando, apenas finalizada la carrera, Canapino explicó lo que sucedió en la previa a ser penalizado, al ser consultado sobre la carrera distinta que pudo haber sido. "Sí, pero no lo fue. Ahora agradecerle a Ricardo (Juncos) a Hollinger y todo su equipo. Me ha hecho vivir una experiencia única, me han dado un auto fabuloso. Pedirles perdón porque se me bloqueó la rueda entrando a boxes, pero no hay excusas porque simplemente apreté de más el freno. Pedirle disculpas a ellos. Tuvimos un autazo en toda la carrera", explicó.

Luego, contó: "Sabía que esa última parada era importante porque veía chances de pelear por la carrera. Venía atrás de los Penske (Team Penske, los pilotos Newgarden y Mclaughlin) que venían avanzando. Yo no me veo que voy a sacar rápido a los autos de adelante y me trabé un poco, entonces quería hacer una gran parada para posicionarme para pelear por la carrera al final y me excedí"

Finalmente, sobre la carrera que venía haciendo más allá de la penalización, Canapino explicó: "Perfecta. Me retrasé un poco al principio, después me empecé a recuperar y empecé a pasar muchos autos y avanzar de manera impresionante. Cuando pasé a Ferrucci y venía atrás de Newgarden, en ese relanzamiento me enredo un poquito. Tuve mala suerte con esa amarilla que hace que los otros pilotos se posicionen adelante, sino teníamos una buena chance de meternos en ese último grupito con los Penske y Palou. En ese último relanzamiento intenté hacer una buena parada en boxes. No frené más tarde de lo pensado porque el punto de frenado estuvo bien, pero apreté demás el freno y se me bloqueó la rueda y cuando se bloqueó la rueda nunca pude parar y me excedí en la entrada a boxes".