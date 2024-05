Bomba en la Selección argentina femenina: una mendocina presentó su renuncia

La renuncia de una jugadora mendocina a la Selección argentina femenina comenzó a mover los cimientos en el fútbol argentino. Julieta Cruz, actual jugadora de Boca y con experiencia en Mundial, Copa América y Juegos Panamericanos, aseguró que no continuará en el combinado Albiceleste por medio de un comunicado en sus redes sociales. La oriunda de General Alvear expresó su descontento por las constantes irregularidades y humillaciones que ha tenido que atravesar el plantel argentino en el último tiempo.

El mensaje escrito por la defensora asegura: "Hago pública mi no participación en esta fecha FIFA y probablemente mi no continuidad en la Selección argentina, fue, es y va a ser mi sueño toda la vida, sueño de todo deportista o no? Representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado, llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas".

Julieta Cruz expuso las situaciones que tiene que atravesar el fútbol femenino. (Instagram Julieta Cruz)

Luego, Julieta Cruz escribió: "Hay que tener memoria, ser empaticas con la que tengo al lado, porque si no lo soy indudablemente no puedo estar en un equipo. No me costó tomar la decisión. ¿Estoy triste? Re contra pero segura de que no es el camino que quiero seguir. Se necesitan mejoras en la Selección argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno. No un sanguchito de fiambre con una banana… Solo deseo que generaciones futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar de estar en la selección"

El texto fue acompañado por una serie de imágenes en la que se observa al equipo argentino formado en la previa a un encuentro, a color blanco y negro. El mensaje ya comenzó a tomar una enorme repercusión en el entorno del seleccionado argentino, ya que varias compañeras de Cruz apoyaron el comunicado mediante diversos comentarios y likes.

Por lo pronto, la mendocina fue quien arrojó la primera piedra en contra de la AFA y ahora habrá que aguardar por la repercusión de esta denuncia a días de una serie de amistosos ante Costa Rica. Además, su colega, Lorena Benítez, tomó el mismo camino y expuso otras circunstancias similares en su posteo.