La insólita excusa de González Pirez tras la dura caída de River ante Argentinos: “Estoy caliente porque…”

Además de Martín Demichelis, Leandro González Pirez habló luego de la derrota de River ante Argentinos Juniors. El defensor se mostró molesto por diferentes situaciones que sucedieron durante los noventa minutos y realizó una extenso análisis del desarrollo pero además apuntó contra el árbitro del partido, como también por el estado del campo de juego.

"Tuvieron la jugada esa del gol. Fue un partido trabado donde ellos se encontraron con el gol y no pasó más nada", inició ek zaguero central que fue subiendo el tono de sus declaraciones: "El resultado podría haber sido un empate tranquilamente la verdad. Son canchas difíciles, son canchas chicas, donde el pasto está seco, donde se hace difícil jugar".

"Los árbitros tampoco colaboran mucho para que el juego sea fluido, se hace todo muy cortado y es algo que a nosotros nos perjudica un montón. Hay que seguir, no queda otra que seguir laburando. Ahora tenemos la copa el jueves para tratar de ser el mejor de los primeros y seguir para adelante", agregó.

Luego, sobre el nivel que mostró el equipo hizo más hincapié en la cancha que en el rendimiento: "Es una cancha muy chica, donde con un pelotazo te meten adentro del área entonces se hace complicado. Estaba seca, difícil jugar, fijate que en el segundo tiempo ellos se dedicaron a cortar el juego y el árbitro también ayudó con eso. Cualquier chiquita y cualquier roce se cortaba, ellos hacían un montón de tiempo y él (Leandro Rey Hilfer) tampoco apuraba el juego".

"Me voy caliente porque te vas con un sabor amargo de que no quieren jugar al fútbol. De que no quieren jugar un partido de fútbol, donde los árbitros prefieren sacarse la responsabilidad de encima, en donde no se deja jugar un partido fluido. Vos podes ganar o perder, eso va más allá, pero cuando no dejan jugar es lo que más bronca te da", cerró.