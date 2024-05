El sincericidio de Santi López sobre la polémica arbitral en el empate de Independiente: "Creo que..."

Independiente cambió la cara y no solo la del entrenador sino también la del rendimiento de sus jugadores, en el empate 1-1 ante Vélez como local. En el equipo local, que tuvo a Hugo Tocalli sentado en el banco de suplentes, hubo una gran cantidad de juveniles, que demostraron estar a la altura.

Uno de ellos es Santiago López, quien ya había sumado minutos en los últimos partidos de Tevez y ahora fue ratificado en el 11 titular. Fue uno de los más revulsivos y insistentes en la ofensiva. Además, protagonizó la gran polémica de la noche, en el minuto 40 de la segunda parte cuando y el marcador estaba 1-1.

El juvenil de 18 años recibió un pase filtrado y cuando ingresó en el área enganchó ante el lateral izquierdo de Vélez, Elías Gómez. El lateral tocó primero la pelota y luego impactó, con la misma inercia, contra el delantero. Todo Independiente pidió penal pero el juez Darío Herrera lo negó y el VAR lo ratificó.

En conferencia de prensa, tras haber sido elegido como la figura del partido, Santi López apeló a la inocencia y sinceridad de los más chicos al ser consultado sobre la jugada y si fue penal o no.

"No se, lo tengo que ver pero toca la pelota y después me toca a mí, creo que no fue. Para mí había sido porque sentí el golpe, me dolía. Pero si no lo cobró es por algo", señaló el juvenil.

Luego, agregó: "Herrera me dijo que para él no había sido, que toca primero la pelota y después te toca a vos. Con Gómez estuvimos hablando un rato y me dijo que primero toca la pelota. Él estaba seguro y yo estaba dudando".