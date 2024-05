El objetivo de Martín Cicotello luego del triunfazo de la Lepra en Junín: "La ilusión más grande que tengo es..."

Martín Cicotello habló en conferencia de prensa luego de la victoria de Independiente Rivadavia, ante Sarmiento de Junín, en condición de visitante. Con el agónico gol de Gastón Gil Romero, quien de cabeza abrió el marcador a falta de cuatro minutos para el final, el elenco mendocino sumó tres puntos claves en su lucha por la permanencia.

Tras el partido el DT dijo presente en la sala de conferencia de prensa del estadio Eva Perón y analizó lo demostrado por su equipo dentro del campo de juego. Para comenzar, el técnico reconoció que el trámite del encuentro se dio según lo trabajado en la semana.

La Lepra pisó fuerte en Junín y sumó tres puntos claves.

"Sabíamos que nos íbamos a encontrar con un rival muy duro que en su cancha se hace muy fuerte y tiene mucho poderío. Sabíamos que teníamos que hacer un partido donde iba a existir mucha disputa, mucha segunda jugada y que iba a ser muy cerrado, Preveíamos que se podía abrir de esta manera", manifestó.

Posteriormente, Cicotello añadió: "Fue un partido disputado, típico de la situación en la que se encuentran ambos equipos. El trabajo de los muchachos fue enorme, estoy orgulloso de lo que hicieron adentro de la cancha. Supieron jugar este tipo de partidos. Me voy conforme por el resultado y por sobre todo con el compromiso que demostraron los chicos".

Para finalizar, el DT de Independiente Rivadavia fue consultado sobre qué lo ilusiona de su equipo en el segundo semestre del año: "Me ilusiona seguir construyendo un equipo, seguir con este proceso. Me ilusiona poder ayudar a los chicos, que están cada vez mejor, y que ellos tengan la posibilidad de competir de la forma que lo están haciendo. No tengo una ilusión individual, tengo una ilusión colectiva con mi equipo de trabajo, los chicos y la gente que está en el día a día con nosotros en el club. La ilusión más grande que tengo es construir un equipo que compita y poder dejar a Independiente Rivadavia en Primera. Pero hay que ir paso a paso".