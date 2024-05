United campeón: el alocado festejo de Licha Martínez con Ten Hag y la ovación de los ingleses que lo conmovió

Lisandro Martínez siempre fue uno de los pilares fundamentales para el Manchester United de Ten Hag. Su lesión lo tuvo mucho tiempo afuera del campo y el DT hizo lo imposible para poder tenerlo en condiciones en el tramo final de la temporada ya que es un futbolista clave, algo que hoy nuevamente demostró en la final de la FA Cup con el Manchester City.

Mirá el video

Es por eso, seguramente, que el festejo que protagonizaron ambos apenas se consumó la victoria tiene que ver con ese desahogo que los Diablos Rojos necesitaban. Licha ya había dejado el campo y corrió directamente hacia donde estaba el DT. Lo levantó, y cuando se pusieron cara a cara, el gesto de los dos lo dice todo.

Las imágenes se viralizaron y, ya más calmado, Martínez expresó: “Vengo de abajo y si hay algo que me inculcó mi familia es a no darme por vencido. Nada ni nadie me va a parar. Esto es el fruto del trabajo de cuando estuve solo en el gimnasio y valió la pena. La temporada no fue buena, nunca había tenido tantas lesiones. Todo esto es un aprendizaje y me hace más fuerte”.

Pero además, cuando se acercó hasta donde estaba la parcialidad del United, se ganó una ovación que lo hizo emocionar. Mientras los aplaudía, comenzaron a cantar "argentino, argentino", y se lo notó muy conmovido.

Ante esto, el defensor agradeció el afecto de los hinchas de United y deslizó que “el cariño es mutuo. Lo mínimo que puedo hacer es dar todo en la cancha. Es un orgullo enorme estar en un club con gente tan apasionado y que apoya siempre”.