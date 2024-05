Molesto, Tata Martino reveló el particular motivo por el que Messi no jugará ante Vancouver en Canadá: “No es nuestra…”

Lionel Messi no viajará este sábado para visitar al Vancouver Whitecaps con la camiseta del Inter Miami. Por decisión de Gerardo Martino, el argentino no estará en tierras canadienses para disputar una nueva fecha de la Major League Soccer. Tampoco se subirán al avión Luis Suárez y Sergio Busquets.

En la rueda de prensa previa al partido de este sábado, al Tata le preguntaron sobre la ausencia de Messi y si le parecía extraño que no esté: "La resolución no me parece extraña porque hay otros equipos que hacen lo mismo, entendemos que Leo ha revolucionado la liga, pero nosotros tenemos que ver por la salud del equipo".

Mirá el video

"Los motivos detrás de esto fueron el calendario que teníamos por delante esta semana", agregó Martino. El próximo miércoles tendrán un nuevo compromiso de local frente al Atlanta United. Además, el calendario de la MLS obliga a jugar miércoles y domingo, algo que obliga a los entrenadores a que tengan que rotar el equipo. Por este motivo, la Pulga no estará en Canadá.

Lo más llamativo de la falta de Messi en este partido tiene que ver con que el club rival anunció que el campeón del mundo no viajaría para estar presente en Vancouver. Por eso, decidieron bajar el precio de las entradas, ya que estaban 70 dólares, pero al comunicar que Leo no jugaría, las entradas pasaron a valer 24 dólares.

"No es nuestra responsabilidad asegurarnos de que su negocio no se vea afectado por quién asiste al juego", explicó Martino cuando le consultaron si el equipo debía tener un plan alternativo para cuando falten sus figuras. “La emoción de ver a Messi siempre ha sido así desde sus tiempos en el Barcelona. Aquí, en la MLS, esto se ha vuelto aún mayor. ¿En qué otro lugar del mundo los aficionados rivales exigen que el equipo anuncie la presencia o ausencia de un jugador en particular antes de los partidos?".