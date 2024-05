La honestidad brutal de Franco Armani sobre su flojo nivel en los penales: “Tengo que…”

Tras la eliminación de River en la Copa Argentina ante Temperley en los penales, Franco Armani hizo una autocrítica sobre su desempeño en las definición, en la cual solo acertó el palo en uno de los seis tiros (que se fue por arriba del travesaño).

Mirá el video

En lo personal, es uno de los puntos que tengo que mejorar. Desde los 12 pasos le puedo dar mucho al equipo, una clasificación. Hay que seguir trabajando para que esos detalles, en las competencias que vienen, se puedan corregir", expresó el arquero de la Selección argentina al respecto.

Esta declaración va de la mano con lo que ya había dicho antes del Trofeo de Campeones ("No me fue bien en los penales en River, es la realidad"), aunque su actuación del martes se desdibujó en los penales y volvió a confirmar la dualidad que vive, entre ser un arquero que gana partidos y títulos en los 90 minutos, y no poder mantener esa misma imagen en los penales.

Es que, de los 65 que le han ejecutado desde que llegó al club de Núñez a principios del 2018, solo atajó nueve (13,85%), acertando el lado en 26 ocasiones. 54 fueron gol y dos terminaron desviados, números alarmantes que lo exponen en este aspecto.

Hasta el partido con Temperley, le habían pateado tres: cronológicamente, le atajó uno a Excursionistas en la ronda anterior de la Copa Argentina (gran atajada con el partido 1-0) y le convirtieron Instituto en la última fecha de la Copa de la Liga (se tiró al lado correcto) y Nacional en Montevideo (fue al otro palo).