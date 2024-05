El lamento de Petroli tras los serios incidentes en el Malvinas Argentinas: "Es..."

Luego de varios intentos fallidos durante el tramo final de la primera etapa, la barra brava de Godoy Cruz logró suspender el partido que su equipo disputaba ante San Lorenzo en el estadio Malvinas Argentinas. Cuando el reloj marcaba siete minutos de la segunda etapa, el árbitro del encuentro decidió ponerle punto final a la jornada.

Antes de que los futbolistas emprendieran su viaje rumbo a la zona de vestuarios, Franco Petroli se detuvo a dialogar ante los micrófonos de la transmisión oficial. "Es una lástima no poder jugar y no poder hacer lo que tanto queremos. La verdad que es esto no suma para nada", comenzó.

Petroli se mostró triste por lo vivido en el Malvinas.

A la hora de hablar sobre los hinchas que solamente se encargaron de apoyar a Godoy Cruz y de mostrarse en contra de los incidentes, sentenció: "Esto es un espectáculo. Acá venimos a brindarnos para que salga todo bien y sea un lindo partido para la gente que viene a apoyar y acompañar a este equipo. Que termine así entristece. Es una lástima".

Por su parte, quien también habló dentro del campo de juego fue Nazareno Arasa. "Agotamos todas las instancias, pero se trata de cuidar la integridad física de los jugadores, de todo, de lo que es el espectáculo y no estaban las garantías dadas", aseguró el árbitro del encuentro.

Para finalizar, sentenció: "Empezamos a escuchar los balazos, el jefe (del operativo) no me dio las garantías. Lo mejor y lo más sano era suspender, y que después que resuelva cuando se vuelve a jugar el tiempo restante".