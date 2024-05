Atento, Rosario Central: la oferta que recibiría Di María para seguir en Europa

Ángel Di María finaliza su vínculo con el Benfica justamente en unas semanas, cuando la temporada europea finalice este 30 de junio. El rosarino todavía no acordó su renovación, pero de acuerdo a las declaraciones del presidente le ofrecerán una extensión de contrato para que continú con la camiseta del club portugués. De esta manera, le cerraría las puertas definitivamente a Rosario Central de llegar en este mercado de pases.

De hecho, la idea principal de Fideo era volver a mitad de año con el Canalla, pero debido a las amenazas que sufrió su padre en Rosario se vio frustrada su vuelta. Rui Costa, presidente del Benfica, se refirió a su posibilidad de volver a la Argentina: "Firmó por un año porque en su cabeza quería terminar su carrera en Europa donde comenzó y luego terminar en Argentina. Por razones que conoces, que fueron públicas, esta posición de Argentina ya no está tan delineada como eso".

Di María se prepara para la Copa América de Estados Unidos. (Foto: archivo)

En este sentido, el presidente del elenco portugués confesó que le harán una oferta para que Di María continúe un año más, aunque ellos no saben aún qué postura podría llegar a tomar. "Para la semana tendremos una reunión con el representante de Di María, donde nos daremos cuenta de si continúa un año más o no. No puedo decir hoy si se queda o no. Tenemos esa esperanza, pero para principios de la próxima semana tendremos una reunión decisiva para decidirlo", reveló en una entrevista con Record.

Además, Rui Costa explicó el motivo de renovarle al argentino a pesar de que tiene 36 años: "Una de las situaciones que todavía nos lleva a intentar que todavía es posible quedarse con un jugador del nivel de Di María tiene que ver con la simbiosis de la cantidad de jugadores jóvenes que hoy tenemos. Perdiendo a Rafa, otro jugador de experiencia, tenemos que tener algún equilibrio entre jóvenes y otros que nos puedan aportar experiencia, calidad y que puedan hacer crecer a los más jóvenes. Más que impedir el crecimiento de otros, ayuda al crecimiento de otros. Di María puede desempeñar precisamente ese papel".

Con respecto a Rosario Central, el Fideo todavía no le cierra la puerta en el futuro, pero sí está confirmado que no volverá en este mercado de pases. Si lo hace será en otro momento. Todo dependerá de cómo esté la seguridad, ya que Di María aseguró que este punto influye y mucho en la decisión de la familia. Habrá que esperar para ver qué responde ante oferta del Benfica.