Sufre Demichelis: la pésima noticia que se confirmó en River a horas de visitar a Argentinos

Luego de la derrota histórica de River por Copa Argentina frente a Temperley, Martín Demichelis volvió a sumar una mala noticia de cara al partido que tendrá este sábado. El Millonario se medirá desde las 15 frente a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona.

Ahora, la mala novedad que sumó el entrenador de la Banda es la ausencia de Ignacio Fernández entre la lista de convocados para la tercera fecha contra el Bicho. El ex Gimnasia no estará disponible debido a que no pudo recuperarse del golpe que sufrió en la parte baja de su espalda en el último partido por la copa nacional.

Nacho Fernández se entrenó de manera diferenciada y el cuerpo médico tomó la decisión de que no sea parte de los que viajen a La Paternal. El principal apuntado para reemplazar al volante de River entre los titulares es Esequiel Barco. Además, Demichelis integró a la lista de convocados al juvenil Ian Subiabre, quien tuvo un gran rendimiento en el último Mundial Sub-17 y que viene pidiendo pista en la Reserva.

De esta manera, Fernández se suma a las lesiones de Manuel Lanzini, Ramiro Funes Mori, Gonzalo Martínez y el juvenil Daniel Zabala. El Millonario deberá dar vuelta la página tras su duro golpe por Copa Argentina, ya que es el líder de la Liga Profesional con puntaje ideal en estas dos primeras fechas.

Los convocados con River sin Fernández y con Subiabre. (Foto: prensa River)

Con respecto al equipo que podría alinear en el Diego Armando Maradona, Demichelis piensa en los siguientes once: Franco Armani; Agustín Sant'Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Claudio Echeverri, Facundo Colidio, Esequiel Barco; y Miguel Borja.