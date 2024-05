La reacción de Guardiola tras conocer que Xavi fue despedido de Barcelona

Barcelona destituyó, durante la jornada de este viernes, al entrenador Xavi Hernández. La información la dio a conocer la institución Blaugrana a través de un comunicado publicado en su página web. La decisión puso fin a meses de discusiones entre el Culé y el propio DT, quien disputó 767 partidos como centrocampista con el gigante español y le ayudó a ganar 25 trofeos importantes.

"El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024-25. El FC Barcelona quiere agradecer a Xavi su labor como entrenador, que se suma a una carrera inigualable como jugador y capitán del equipo, y le desea toda la suerte del mundo", escribió la institución española.

En este contexto, quien se refirió a lo sucedido con un viejo conocido fue Pep Guardiola. El director técnico del Manchester City, flamante campeón de la Premier League (ganó el trofeo por cuarto año consecutivo), fue consultado sobre dicha situación en medio de su conferencia de prensa.

“¿Qué puedo decir? Nunca es bueno escuchar una noticia así. Significa que algo no funcionó, eso es lo que pasa cuando un club decide destituir a un entrenador”, comenzó Pep a un puñado de horas del partido entre su equipo y el Manchester United por la final de la FA Cup.

Posteriormente Guardiola, ganador de todo en el banco de suplentes de Barcelona, sentenció: “¿Los motivos por los que sucedió? No los sé, es por ello que no puedo dar una opinión. Tal vez me entere cuando vuelva a Barcelona y hable con gente allí, pero ahora no se nada”.