La formación de Independiente Rivadavia para visitar a Sarmiento de Junín

Luego del empate sin goles en el clásico ante Godoy Cruz, Independiente Rivadavia cambió rápidamente el chip y comenzó a pensar en la gran final que tendrá el próximo domingo ante Sarmiento de Junín en condición de visitante. Si bien el torneo acaba de comenzar, el conjunto del Parque General San Martín no puede perder puntos y menos frente a un rival directo en la zona roja, por lo que este duelo comenzó a adquirir una enorme relevancia para el cuadro de Martín Cicotello, que ya tiene definido al once que saltará al campo de juego.

Con respecto a la alineación que igualó ante el Tomba, el entrenador de la Lepra planea hacer solo una modificación, la cual será obligada debido a la lesión muscular que sufrió Bruno Bianchi en el derbi. Ante esta situación, quien ingresará al equipo será Mauro Maidana, que ha ocupado este mismo puesto durante las ocasiones en las que el ex Atlético Tucumán no pudo estar presente.

Bruno Bianchi no estará ante Sarmiento y será reemplazado por Maidana. (Prensa CSIR)

La otra certeza es que Matías Ruiz Díaz ocupará el lateral derecho una vez más ante la ausencia de Luciano Abecasis. El referente de Independiente Rivadavia aún no logra recuperarse de la lesión y al no estar al 100% no será exigido, por lo que el nacido en City Bell terminará de conformar la última línea del cuadro Azul en el Eva Perón.

Pasando en limpio, la Lepra saldría a enfrentar a Sarmiento el domingo a las 17:30 con Gonzalo Marinelli en el arco; Matías Ruiz Díaz, Francisco Petrasso, Mauro Maidana, Tomás Palacios y Tobías Ostchega en la defensa; Franco Romero, Lautaro Ríos y Ezequiel Ham en el mediocampo; Matías Reali y Mauricio Asenjo en la delantera.

Luego de este encuentro, Independiente deberá comenzar a planificar el choque por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Banfield. Este partido está programado para el jueves 30 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.