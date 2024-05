Francia, en vilo: la decisión del Real Madrid con Mbappé para los Juegos Olímpicos

En Francia se preparan para vivir una nueva edición de los Juegos Olímpicos. El próximo 26 de julio se desarrollará el acto de apertura da la competencia que se robará las miradas del mundo del deporte. Dos días antes, el 24, comenzará la a rodar el balón en el fútbol masculino.

Aquí se encuentra uno de los temas que mantiene en vilo al público francés: la presencia, o no, de Kylian Mbappé en la Selección francesa dirigida por Thierry Henry. Pese a la insistencia del futbolista, que manifestó su deseo de estar, desde el Real Madrid tendrían decidido bajarle el pulgar.

Pese a su deseo, Mbappé se perdería los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este jueves, durante un evento en la Filarmónica de París, el futbolista volvió a expresar su deseo. "Siempre he dicho que los Juegos Olímpicos de París son algo especial y que quería estar, pero que no dependía de mí. Creo que tenemos que esperar. Ya no necesito decir mi intención, todo el mundo lo sabe. Creo que tenemos que dejar que las cosas sucedan", manifestó Kiki.

Ni bien Mbappé expresó, una vez más, su deseo de vestir la camiseta de Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024, desde aquel país confirmaron lo que nadie quería leer. El medio L'Equipe aseguró que el Real Madrid, equipo que recibirá al delantero a partir de la próxima temporada, ya le avisó a la Federación de Francia que no lo cederá.

Teniendo en cuenta que el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos no forma parte del calendario desarrollado por FIFA, los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas ante un eventual llamado de su Federación.