El insólito anuncio oficial sobre Messi de Vancouver Whitecaps, próximo rival de Inter Miami

Este sábado, en condición de visitante, Inter Miami buscará ratificar su posición de líder de la tabla de posiciones de la Major League Soccer. En condición de visitante, el equipo que dirige Gerardo Martino, se verá las caras ante Vancouver, de Canadá. El encuentro comenzará a las 23.30 (hora de Argentina).

A un puñado de horas para que la pelota comience a rodar, se conoció que Lionel Messi no formará parte de la delegación de las Garzas. Lo insólito del caso es que los encargados de divulgar la noticia fueron los del club local, a través de su página web. Además, Luis Suárez y Sergio Busquets se quedarán con el argentino en Florida. Teniendo en cuenta que ninguno está lesionado, el DT apostaría por darle descanso a tres de sus figuras.

En su conferencia de prensa habitual, Martino dará a conocer la decisión con respecto a la presencia de Messi en Canadá.

No deja de llamar la atención que, en este caso, sea la institución local la que se refiera a los futbolistas que verán acción en su rival de turno. Vancouver tomó esta decisión para avisarle a aquellos hinchas que se acercarían al estadio con el único objetivo de ver de cerca la figura del mejor jugador del mundo.

Si bien tanto el dueño de casa como The Miami Herald hicieron eco de la noticia, hasta el momento Inter Miami no ha dado un informe oficial sobre esta situación. En las próximas horas Tata Martino brindará una conferencia de prensa en la que, seguramente, será consultado por ello.

En caso de confirmarse la ausencia de Messi entre los futbolistas que verán acción este sábado, Lionel Scaloni y compañía celebran esta decisión, teniendo en cuenta que falta menos de un mes para el inicio de la Copa América.

El comunicado de Vancouver

“Si bien no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente y era importante para nosotros comunicárselo a nuestros fanáticos lo antes posible.

Siempre queremos que nuestros mejores jugadores se enfrenten a los mejores jugadores de nuestro oponente, y enfrentarse a jugadores del más alto nivel fue especialmente emocionante para nuestro equipo. Sabemos que también habrá muchos fans decepcionados. Seguimos comprometidos a hacer de esta una experiencia especial para todos. Seguirá siendo un ambiente increíble y una celebración del fútbol para nuestra ciudad. Tenemos unos aficionados increíbles, tenemos un buen equipo y el partido del sábado es un partido en casa muy importante para nosotros".