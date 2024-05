La fuerte sentencia de Petrasso sobre los jugadores del Tomba que chicanearon post clásico: "Si querés decir que sos el más grande, primero..."

Todo el color y entusiasmo que se vivió en la previa del encuentro, faltó a lo largo de los 90 minutos. Independiente Rivadavia y Godoy Cruz volvieron a verse las caras de manera oficial tras 16 años y el marcador quedó en cero para ambos equipos. Post partido, continuaron las chicanas cruzadas.

El primero en alzar la voz fue Lucas Arce. El lateral por derecha del Bodeguero dio una nota a la transmisión oficial del encuentro y aseguró que su equipo buscó el triunfo desde un principio: "Una lástima porque lo buscamos hasta el último pero demostramos cómo juega un equipo de Primera". Posteriormente Thomas Galdames, en las redes sociales, continuó por la misma línea mediante un posteo en el que escribió: "El único equipo que quiso ganar" y en un comentario añadió: "Les faltó poner el bus en el arco nomás.

Pero esto no terminó ahí. Ante las cámaras de Ovación TV, programa de Canal 7 de Mendoza, hubo un nuevo capítulo. Francisco Petrasso, defensor titular de Independiente Rivadavia, visitó los estudios mientras que vía telefónica se comunicaron con Bruno Leyes, mediocampista de Godoy Cruz.

Luego de que el volante del Tomba insistiera en el slogan que utilizan desde la institución en sus canales oficiales de comunicación (el más grande del oeste), Pancho no dudó en responder. "¿Sabés qué no me gusta a mí? Que hablen mucho, porque hablan todos, después del partido. A mí no me gusta, porque soy más de perfil bajo", comenzó.

Para culminar, el campeón del 2023 con la camiseta de la Lepra sentenció: "Vos si querés decir que sos el más grande, primero tenés que ganar en la cancha o tenés que jugar una locura. Después tenés que llenar la cancha todos los partidos. No hicieron ninguna de las dos. Nosotros la llenamos siempre y no estamos hablando de eso. Lo hablan todos, pero primero tenés que demostrarlo. Porque estamos hablando de una cosa y de repente dicen 'somos el más grande del oeste'".