El dolor de cabeza que no puede resolver Daniel Oldrá en Godoy Cruz

Lo sufrió en los encuentros decisivos de la Copa de la Liga pasada y ahora vuelve a ser un fuerte dolor de cabeza en el comienzo de la Liga Profesional. Si bien Godoy Cruz ha demostrado un muy buen nivel de juego y llega a crear varias situaciones por partido, el problema principal que tiene Daniel Oldrá en la actualidad es la falta de gol de sus centrodelanteros.

Salomón Rodríguez, Badaloni, Ulariaga y Pino fueron los jugadores que transitaron en este sector del campo sin la posibilidad de concretar sus oportunidades, encendiendo la alarma de todo el cuerpo técnico y los fanáticos del Expreso.

En el inicio de la temporada, Salomón Rodríguez fue quien ocupó el puesto de número 9 bajo la confianza absoluta de Daniel Oldrá. Los choques comenzaron a transcurrir, el uruguayo no pudo convertir en un total de 12 participaciones (incluyendo Copa Argentina) y terminó perdiendo protagonismo en el once inicial, a tal punto que contra Barracas Central apenas jugó diez minutos y no tuvo actividad en el derbi ante la Lepra. Fueron 446 minutos en el campo sin alegrías para el ex Rentistas.

Tomás Badaloni, atacante surgido en las inferiores del Bodeguero, volvió al club en el mercado de pases de verano con la ilusión de convertirse en el artillero del equipo. Ante la baja en el rendimiento de Salomón, el ex Tigre comenzó a aprovechar sus oportunidades (tuvo 1.000 minutos de juego) y llegó a anotar cuatro tantos en la Copa de la Liga: un doblete ante Racing y los dos restantes frente a Belgrano y el Matador de Victoria. Sin embargo, el joven delantero padeció lo mismo que su colega uruguayo y comenzó a alternar en el once inicial y el banco de suplentes.

Badaloni fue el que más goles anotó (4) de todos los delanteros. (Prensa Godoy Cruz)

Nahuel Ulariaga no es la excepción a la regla. Con menos oportunidades que Rodríguez y Badaloni, el delantero de 22 años empezó la temporada siendo la tercera alternativa para Oldrá y en este inicio de Liga fue titular en los dos partidos disputados. Hasta el momento, el joven de 22 años disputó 15 compromisos con la camiseta del Tomba (contemplando Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina) y aún no ha podido estrenarse en la red a pesar de haber tenido 471 minutos en el campo.

Salomón Rodríguez, Ulariaga, Pino y Barrea no tienen goles en la temporada. (Santi Tagua / MDZ)

Finalmente aparece el nombre de Martín Pino, que llegó en el último periodo de transferencias proveniente de Instituto y es otro que sufre el problema que acecha a Godoy Cruz en este 2024. Con 182 minutos jugados (en 8 encuentros), el cordobés tampoco ha logrado romper la racha negativa, esa que también tiene a maltraer a su coterráneo, Daniel Barrea, ex Belgrano, que en 204 minutos (en 8 partidos) no marcó ningún gol para el Expreso y será un tema que Daniel Oldrá deberá solucionar lo antes posible.